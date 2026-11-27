Jan Strasky beobachtete eine seltene Steppenweihe in der Nähe von Bern. Mit 367 Arten ist der Student ein Experte. Einmalige Begegnung im Belpmoos.

Der 23-jährige Geografiestudent Jan Strasky hat in der Nähe des Flughafens Bern-Belp eine extrem seltene Vogelart gesichtet. Die junge Steppenweihe ist in der Schweiz ein wahres Highlight für Ornithologen und wurde von Strasky detailliert dokumentiert. Seine präzise Beobachtung zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die kontinuierliche Überwachung der Biodiversität durch engagierte Bürger und Experten ist.

Rarität in der Schweiz und Sichtungsdetails

Die seltene Steppenweihe tauchte im Luftraum über den Alpen auf, wo dichte graue Wolkendecken das Licht dämmerten. Strasky identifizierte den Vogel als Erstkalenderjahrvogel, der in diesem Jahr geboren wurde. Das entscheidende Erkennungsmerkmal war der deutliche, ungefleckte, gelblich-weiße Halskragen, der durch einfarbig dunkle Halsseiten betont wird. Diese Merkmale unterscheiden die Art klar von der ähnlichen Wiesenweihe.

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Strasky berichtete von seinem unmittelbaren Erstaunen über die Begegnung. Er erklärte, dass er mit einer solchen Sichtung an diesem Tag nicht gerechnet habe. Die Begegnung mit der jungen Steppenweihe gilt als außergewöhnliches Ereignis für jeden Vogelbeobachter. Die seltene Art war in den vergangenen Jahren nur vereinzelt zu beobachten.

In der Schweiz kommen insgesamt vier Weihearten vor: die Rohrweihe, die Kornweihe, die Wiesenweihe und die Steppenweihe. Letztere ist hierzulande jedoch äußerst selten. Laut Strasky zieht die Art inzwischen jedoch vermehrt auch über Westeuropa. Im Jahr 2023 wurden in der Schweiz mit 27 Nachweisen so viele Steppenweihen festgestellt wie noch nie in einem einzigen Jahr.

Bürgerwissenschaft und Datenübertragung

Unmittelbar nach der Sichtung lud Strasky das Bild zusammen mit den genauen Koordinaten in die App "Swiss Bird Alert" hoch. Damit informiert er die Community der Vogelbegeisterten über seinen Fund. Er ist sich sicher, dass andere Beobachter sehr bald an diesem Standort eintreffen werden, um den seltenen Vogel möglicherweise selbst vor die Linse zu bekommen.

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Strasky kommt oft an diesen Ort, um Vögel zu beobachten. Solch eine besondere Beobachtung macht er jedoch maximal einmal im Jahr, in manchen Jahren sogar seltener. Er freut sich riesig über den fundierten Nachweis. Die schnelle Weitergabe der Daten über digitale Plattformen spielt eine zentrale Rolle für den Artenschutz.

Die digitale Dokumentation unterstützt zudem die Forschung. Durch die präzise Angabe der Koordinaten können Experten die Wanderungsbewegungen besser verstehen. Diese Daten tragen dazu bei, Schutzmaßnahmen für gefährdete Arten wie die Steppenweihe effektiver zu gestalten. Die App ermöglicht es Laien und Profis, Wissen zu teilen.

Leidenschaft und Lebenswerk des Naturbeobachters

Jan Strasky aus Wabern bei Bern beobachtet Vögel seit seiner Kindheit. Zuerst ging er gemeinsam mit seinem Vater auf Tour. Später schloss er sich einer Jugendgruppe an. Heute geht er oft alleine oder mit Freunden auf Entdeckungstour. Mittlerweile leitet er selbst Exkursionen und Kurse in der Schweiz und im Ausland.

Für Organisationen wie die Naturschutzorganisation Pro Natura und das Reiseunternehmen Apus Birding führt er regelmäßig Schulungen durch. Von rund 430 in der Schweiz vorkommenden Vogelarten hat er bereits 367 beobachtet. Diese immense Anzahl unterstreicht sein tiefgehendes Fachwissen und seine unermüdliche Engagement für die Natur.

Über die Jahre hat er viel in seine Ausrüstung investiert. Zu seiner Ausstattung gehören ein Fernrohr, ein Stativ, eine Kamera mit Objektiv, ein Feldstecher und neu eine Wärmebildkamera. Mit dieser Technik kann er Vögel selbst in dichtem Gebüsch orten. Er nutzt sie regelmäßig bei seinen ausgiebigen Touren.

Technik und optimale Beobachtungsbedingungen

Strasky ist drei- bis viermal in der Woche unterwegs. Er legt die Strecken meistens mit dem Velo zurück. Deshalb ist für ihn hochwertige Ausrüstung essenziell. Er betont, dass für den Einstieg in die Vogelbeobachtung ein einfacher Feldstecher völlig ausreicht. Man muss nicht sofort in teure Geräte investieren.

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Mehrmals wöchentlich dieselbe Runde abzulaufen, ist für ihn ein entscheidender Schlüssel zum Erfolg. Durch diese Routine merkt er Veränderungen im Bestand. Während der Vogelzugzeiten trifft man hier an einem Tag viele Grasmücken an. Am nächsten Tag sind sie bereits verschwunden, dafür sind plötzlich Laubsänger da.

Frühling und Herbst sind die besten Jahreszeiten für die Vogelbeobachtung. Dann kommen oder gehen die Zugvögel. Die aktuellen Wetterbedingungen sind dafür ideal. Wenn die Zugvögel aus dem Norden kommen, profitieren sie von der Bise. Der Rückenwind erleichtert den Flug über weite Strecken erheblich.

Auf ihrem Weg nach Süden treffen sie irgendwann auf die Alpen. Diese Gebirgskette stellt für viele Vögel ein enormes Hindernis dar. Gerade bei bewölktem Wetter sind die Bedingungen für eine Überquerung ungünstig. Die Sicht ist eingeschränkt und es bilden sich weniger thermische Aufwinde.

Thermische Aufwinde helfen vor allem Segelfliegern wie Greifvögeln und Störchen. Sie nutzen diese Strömungen, um Höhe zu gewinnen und Energie zu sparen. Deshalb legen sie im Belpmoos häufiger eine Rast ein. Sie warten auf bessere Wetterbedingungen, um die Barriere zu überwinden.

Hier finden sie geeignete Lebensräume und Nahrung. Büsche, entlang der renaturierten Gürbe und die umliegenden Felder bieten Platz. Diese Bereiche bieten auch anderen Vogelarten die Möglichkeit. Sie können sich hier ausruhen und ihre Energiereserven auffüllen, bevor sie weiterziehen.

Sobald sich die Wetterbedingungen verbessern, setzen die Zugvögel ihre Reise fort. Sie fliegen dann in südwestlicher Richtung weiter. Strasky nutzt diese Phasen intensiv, um neue Arten zu entdecken. Etwas Neues zu entdecken, ist das große Ziel und zugleich der Antrieb.