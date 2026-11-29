Eine KI macht die seltene Prosopometamorphopsie sichtbar. Forscher am Dartmouth College helfen einem Patient mit einer Gehirnoperation, seine Wahrnehmungsstörung zu verstehen.

Ein 28-jähriger US-Amerikaner namens Karl aus dem Nordosten der Vereinigten Staaten leidet an einer extrem seltenen neurologischen Wahrnehmungsstörung. Seit einer Operation am rechten Temporallappen im Jahr 2024 vermischt sich seine visuelle Realität auf eine bizarre Weise. Er sieht nun die Augen seiner Katze Luna in den Gesichtern von Menschen und umgekehrt die menschlichen Augen in den Gesichtern seiner Katze.

Diagnose Palinopsie und Prosopometamorphopsie

Forscher um den Psychologen und Hirnforscher Brad Duchaine vom Dartmouth College in Hanover im US-Bundesstaat New Hampshire haben diese Erkrankung detailliert untersucht. Karl diagnostiziert wurde eine Form der Palinopsie, bei der zuvor wahrgenommene Reize in der späteren Wahrnehmung weiterbestehen oder wiederkehren. In seinem konkreten Fall äußert sich dies als Prosopometamorphopsie, kurz PMO. Dabei erscheinen menschliche Gesichter oder einzelne Gesichtsmerkmale verzerrt, während andere Objekte normal wahrgenommen werden.

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Diese Kombination aus Palinopsie und PMO ist wissenschaftlich betrachtet äußerst selten. Weltweit sind nur rund hundert derartige Fälle dokumentiert. Ein historischer Referenzfall wurde bereits 1986 im Fachjournal "Cortex" vorgestellt. Damals bemerkte eine 58-jährige Frau während einer Busfahrt einen Pudel auf dem Schoss eines Mitfahrgasts. Als sie sich den anderen Fahrgästen zuwandte, schien es ihr, als hätten alle das Gesicht des Hundes.

Memorische Projektion verändert die visuelle Wahrnehmung

Die Ursachen für Karls spezielle Symptomatik liegen in der neurologischen Verarbeitung nach der Operation. Ein Teil des rechten Temporallappens wurde entfernt. In diesem Bereich liegen Gedächtnisspeicherebenen, die für das Wiedererkennen von Gesichtern zuständig sind. Seit der Operation werden aus unbekannten Gründen Erinnerungen abgerufen und auf das aktuell wahrgenommene Gesicht projiziert.

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Welches Merkmal dominant erscheint, hängt stark von der Reihenfolge der visuellen Eindrücke am Morgen ab. Sieht Karl zuerst einen Menschen oder zuerst sein Tier, projiziert sich das jeweilige Merkmal auf die andere Figur. Die übertragenen Merkmale sind nahtlos in das betrachtete Gesicht integriert. Sie wirken wie eine natürliche Variation, anstatt als überlagertes Bild, und ändern sich konsistent, wenn sich der Blickwinkel oder die Entfernung ändert.

Technologie macht Unsichtbares für die Forschung greifbar

Um diese subjektive Erfahrung für die wissenschaftliche Gemeinschaft und den Patienten selbst begreifbar zu machen, entwickelte das Team um Duchaine eine innovative Methode. Sie zeichneten zunächst manuelle Skizzen der verzerrten Wahrnehmung. Anschließend speisten sie diese Daten in eine Künstliche Intelligenz (KI) ein. Das Ziel war die Erzeugung einer fotorealistischen Darstellung, die dem visuellen Erlebnis von Karl nahekommt.

In einem iterativen Prozess verfeinerte Brad Duchaine gemeinsam mit Karl die KI-generierte Darstellung. Dieser Schritt ist ein enormer Fortschritt für die Erforschung solcher Störungen. Wenn Forscher genau wissen, was eine Person erlebt, können sie deutlich besser analysieren, womit sie kämpft. Dies ermöglicht die Entwicklung gezielter Strategien zur Linderung der Symptome. Zudem hilft diese Visualisierung den Betroffenen, ihrer Umgebung verständlich zu machen, wie ihre Gesichter aussehen.

Statistische Relevanz und zukünftige Forschungsansätze

Die Episoden von Karl dauern oft mehrere Stunden an und können gelegentlich den gesamten Tag bestimmen. Diese Langzeitwirkung unterscheidet seine Fälle von vielen anderen dokumentierten Kurzzeitphänomenen. Das Forschungsteam plant, weiterhin eng mit Karl zusammenzuarbeiten, um die Mechanismen der Gesichtsverzerrung tiefer zu verstehen.

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Die gesellschaftliche und medizinische Bedeutung dieses Falls liegt in der hohen Dunkelziffer ähnlicher Patienten. Derzeit sind über 250 Personen bekannt, die angeben, unter ähnlichen Gesichtsverzerrungen zu leiden. Viele von ihnen wurden fälschlicherweise eine psychische Störung attestiert. Die vorliegende Studie, veröffentlicht im Fachjournal "Cortex", liefert daher entscheidende neurologische Evidenz für organisch bedingte Wahrnehmungsfehler.