Forscher des Dartmouth College nutzen KI, um die prosopometamorphe Störung eines 28-jährigen US-Amerikaners sichtbar zu machen. Die seltene Wahrnehmungsanomalie tauscht Merkmale von Mensch und Katze.

Seit einer neurochirurgischen Intervention im Jahr 2024 leidet der 28-jährige US-amerikanische Lehrer Karl unter einer extrem seltenen und komplexen Wahrnehmungsstörung, die seine alltägliche Realität fundamental verändert hat. Die Operation, bei der ein Teil seines rechten Temporallappens entfernt wurde, löste eine Form der Palinopsie aus, die sich speziell als Prosopometamorphopsie (PMO) manifestiert. Diese Störung sorgt dafür, dass Gesichtsmerkmale von Menschen und Tieren nahtlos ineinander übergehen, ohne dass der Betroffene dies bewusst kontrollieren kann.

Datenbank des Gehirns: Menschliche und tierische Züge verschmelzen

Karl nimmt die Augen seiner Katze Luna plötzlich in den Gesichtern von Menschen wahr, ein Phänomen, das auch in den Zügen seiner engsten Angehörigen auftritt. Umgekehrt erkennt er manchmal menschliche Augenmerkmale im Gesicht seiner Katze, wobei die Reihenfolge der Wahrnehmung stark davon abhängt, wen oder was er morgens zuerst sieht. Diese Verzerrungen sind keine bloßen Halluzinationen, sondern eine tiefgreifende Projektion von Erinnerungen, die das Gehirn in die aktuelle visuelle Verarbeitung einwebt. Die übertragenen Merkmale fügen sich so natürlich in das betrachtete Gesicht ein, dass sie sich bei Änderungen des Blickwinkels oder der Entfernung realistisch verhalten, anstatt als überlagerte Layer zu wirken.

Also read Über 2'800 Jahre altes Schwert entdeckt: Es hat Kerben vom Kampf und wurde nach einem Bruch repariert

Neurologische Ursache: Reizfortbestände im Temporallappen

Das Forschungsteam um den Psychologen und Hirnforscher Brad Duchaine vom Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, diagnostizierte bei Karl eine seltene Variante der Palinopsie, bei der zuvor wahrgenommene Reize in der späteren Wahrnehmung fortbestehen. Im konkreten Fall von Karl führt diese Störung dazu, dass aus dem Gedächtnis abgerufene Gesichtsmerkmale auf die aktuell wahrgenommene Visage projiziert werden. Der betroffene Bereich im rechten Temporallappen ist entscheidend für die Gesichtererkennung, und die Entfernung eines Teils davon hat dazu geführt, dass visuelle Informationen nicht mehr korrekt gefiltert werden können. Weltweit sind nur rund hundert dokumentierte Fälle dieser Art bekannt, was die Einzigartigkeit des medizinischen Phänomens unterstreicht. Eine frühe Dokumentation eines ähnlichen Falls erschien bereits 1986 im Fachjournal Cortex, wo eine Frau beschrieb, dass Buspassagiere plötzlich das Gesicht eines Pudels trugen.

Advertisement

KI als visueller Dolmetscher für unbekannte Leidenswege

Um die subjektive Erfahrung von Karl für die wissenschaftliche Gemeinschaft und Außenstehende greifbar zu machen, entwickelte Brad Duchaine einen innovativen Ansatz unter Verwendung von Künstlicher Intelligenz. Zuerst fertigte er manuelle Skizzen an, die die verzerrten Gesichter darstellten, und speiste diese dann in ein KI-Modell ein, um fotorealistischere Darstellungen zu erzeugen. Zusammen mit Karl verfeinerten sie diese KI-generierten Bilder iterativ, um die genauen visuellen Eindrücke des Patienten abbilden zu können. Duchaine betont, dass dieser visuelle Zugang ein enormer Fortschritt in der Erforschung der Störung ist, da er es ermöglicht, die konkreten Symptome besser zu verstehen und möglicherweise Linderungsmöglichkeiten zu entwickeln. Zudem dient diese visuelle Validierung dem Patienten dazu, sein Leiden anderen verständlich zu machen, da das Phänomen außerhalb des eigenen Kopfes kaum nachvollziehbar ist.

Forschungsperspektiven: Von der Diagnostik zur Validierung

Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit wurden aktuell im renommierten Fachjournal Cortex veröffentlicht, wobei die Episoden von Karls Wahrnehmungsstörungen oft mehrere Stunden, gelegentlich sogar den ganzen Tag, dauern. Die Studie hebt hervor, dass es sich um völlig stimmig wirkende Gesichter handelt, was die Verwirrung und den psychischen Druck auf den Betroffenen erhöht, da keine offensichtlichen Verzerrungen wie Doppelbilder vorliegen. Duchaine weist darauf hin, dass derzeit mehr als 250 Personen angeben, unter ähnlichen Gesichtsverzerrungen zu leiden, wobei viele fälschlicherweise eine psychische Störung diagnostiziert wurde. Die fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen dem Forscherteam und Karl soll helfen, diese Unterdiagnostik zu korrigieren und mehr über die neurologischen Mechanismen der Gesichtswahrnehmung zu lernen. Durch die präzise Dokumentation dieser seltenen Fälle kann die medizinische Gemeinschaft ein tieferes Verständnis dafür entwickeln, wie das Gehirn visuelle Realität konstruiert und wie chirurgische Eingriffe diese Konstruktion nachhaltig verändern können.