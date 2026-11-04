Seltene Nase im Zugersee wiederentdeckt: Ausgestorbene Fischart gefunden

Im Zugersee wurde die als ausgestorben geltende Nasenart wiederentdeckt. Der Fund durch einen Fischer deutet auf eine Erholung der Bestände hin.

Ein Fischer hat im Zugersee eine Fischart entdeckt, die seit Jahrzehnten als lokal ausgestorben galt. Innerhalb von nur zwanzig Minuten fing er Anfang Oktober drei Exemplare der Nase (Chondrostoma nasus) mit seinem Netz. Die Behauptung, die Art sei verschwunden, wird nun durch diesen direkten Fund widerlegt. Das Zuger Amt für Wald und Wild bestätigte diese Entwicklung am Mittwoch offiziell.

Kontext des unerwarteten Fangs

Der Fischer hatte sich ursprünglich im Gebiet Räbmatt aufgehalten, um Felchen zu fangen. Stattdessen landete er drei Nasen in seinem Netz. Nach dem Fang setzte er die Tiere unverzüglich wieder frei, um sie nicht zu schädigen. Anschließend dokumentierte er den ungewöhnlichen Fund mit Fotos und meldete ihn an die zuständigen Behörden. Dieser Schritt ermöglichte die schnelle Überprüfung der Daten durch die Fachleute.

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Geschichte der lokalen Ausrottung

Die Nase war früher ein heimischer Bewohner des Zugersees. Experten führten zwischen 1999 und 2013 mehrere Untersuchungen durch, um den Bestand zu prüfen. Dabei fanden sie keine einzelnen Exemplare mehr. Daraufhin schlossen die Fachleute, dass die Fischart im See vollständig ausgestorben sei. Die nationale Rote Liste stuft die Nase heute als vom Aussterben bedroht ein.

Mögliche Gründe für das Überleben

Der aktuelle Fund wirft neue Fragen zur Herkunft der Tiere auf. Es ist unklar, ob die Nasen unbemerkt überlebt haben oder neu eingewandert sind. Im Kanton Zug gibt es einen bekannten Bestand in der Unteren Lorze zwischen der Reuss und dem Kraftwerk Hagendorn. Eine Einwanderung aus der Reuss gilt aufgrund unüberwindbarer Hindernisse weiter flussaufwärts jedoch als wenig wahrscheinlich.

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Weitere Schritte der Behörden

Das Zuger Amt für Wald und Wild plant gemeinsame Untersuchungen mit Fachleuten. Ziel ist es festzustellen, ob ein bislang unentdeckter Bestand im See lebt. Zudem soll geklärt werden, ob sich die Tiere dort erfolgreich fortpflanzen. Beda Schlumpf, Abteilungsleiter Fischerei und Jagd, erklärte, dass der gleichzeitige Fang von drei Tieren optimistisch stimme. Das Amt ruft alle Fischerinnen und Fischer auf, weitere Fänge zu melden.

Nationale Trends bei der Nase

Auch andernorts in der Schweiz deuten Anzeichen auf eine Erholung der Nasenbestände hin. Ein Unterwasserfotograf beobachtete Ende September in der Saane bei Freiburg rund fünfzig Exemplare. Dies war die bedeutendste Beobachtung in diesem Fluss seit fünfundzwanzig Jahren. Im April zweitausendvier entdeckte ein Fischer im St. Galler Rheintal mehr als hundert Nasen beim Laichen.

Zahlen zur Bestandsentwicklung

Im Raum Basel wurden zweitausendfünfundfünfzig zudem rund achthundert Laichtiere in der Birs gezählt. In der Wiese betrugen die Zahlen etwa eintausenddreihundertfünfzig Tiere. Die Kantone führen diese positive Entwicklung unter anderem auf Revitalisierungen zurück. Neue Kiesflächen und die Beseitigung von Wanderhindernissen tragen ebenfalls zur Verbesserung der Lebensräume bei.