Selma Blair entschuldigt sich nach Festnahme in New York

Selma Blair hat sich nach ihrer Festnahme in New York per Instagram-Video entschuldigt. Die Schauspielerin soll Flugbegleiter, eine Polizistin und eine Krankenschwester verletzt haben.

Die Schauspielerin Selma Blair, 54, hat sich knapp drei Wochen nach ihrer Festnahme in New York in einem Instagram -Video bei ihren Fans entschuldigt. Sie soll auf einem Flug von Los Angeles nach New York Flugbegleiter verletzt und später im Spital eine Polizistin und eine Krankenschwester getreten haben. In der Videobotschaft entschuldigt sich die 54-Jährige zunächst für ihr längeres Schweigen.

Wegen der rechtlichen Angelegenheit hätten ihr die Anwälte geraten, nichts zu sagen, erklärt Blair auf Instagram. Sie könne aber sagen, was sehr einfach und die wahrste Sache sei, die sie über sich wisse: dass sie an keinem einzigen Tag in ihrem Leben die Absicht gehabt habe, jemanden zu verletzen oder jemandem Angst zu machen.

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Entschuldigung unter Tränen

In ihrer Entschuldigung an jene, die sie enttäuscht, verletzt, geängstigt und in Unruhe versetzt habe, kämpft Blair sichtlich gegen Tränen an. Sie bedankte sich auch für den Beistand, den sie erfahren habe. Das habe ihr und ihrem Sohn, der ihr Ein und Alles sei, sehr viel bedeutet.

Blair soll in einem Flugzeug auf dem Weg von Los Angeles nach New York ausfallend geworden sein und Flugbegleiter verletzt haben. Nach der Landung sei die 54-Jährige vorübergehend festgenommen und ärztlich untersucht worden, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Dabei sei es zu weiteren Angriffen auf eine Polizistin und eine Krankenschwester gekommen.

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Vorwurf der Körperverletzung

Nach einem Gerichtstermin, bei dem sie auf Vorwürfe von Körperverletzung mit nicht schuldig plädierte, war die Schauspielerin gegen eine Kaution auf freien Fuss gekommen. Ihr Management hatte damals erklärt, Blair habe einen gesundheitlichen Notfall erlitten, der zu dem Verhalten geführt habe.

Die Schauspielerin, die mit Filmen wie Eiskalte Engel und Natürlich blond berühmt wurde, hatte 2018 eine Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich gemacht. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auftreten.

Die Entschuldigung auf Instagram ist Blairs erste ausführliche Stellungnahme seit der Festnahme. Die rechtlichen Schritte und die Frage der Schuld bleiben von dem Video unberührt. Blair betonte in der Botschaft, dass sie niemandem habe schaden wollen.

Reaktionen und offene Fragen

Die Schauspielerin bedankte sich für die Unterstützung, die sie in den vergangenen Wochen erhalten habe. Ihr Sohn sei ihr wichtigster Bezugspunkt, und der Beistand habe ihr und ihm viel bedeutet. Weitere Details zu den Vorfällen an Bord und im Spital nannte sie in dem Video nicht.

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Die US-Medien berichteten übereinstimmend über die Festnahme und die anschliessende ärztliche Untersuchung. Der Gerichtstermin mit dem Plädoyer auf nicht schuldig und die Freilassung gegen Kaution sind Teil des laufenden Verfahrens. Wie es rechtlich weitergeht, ist derzeit offen.