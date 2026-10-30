Selma Blair entschuldigt sich nach Festnahme im Flugzeug

Nach einer Festnahme wegen eines Vorfalls an Bord eines Fluges entschuldigt sich Selma Blair in einer Videobotschaft bei ihren Fans und betont, niemanden verletzen zu wollen.

Die Schauspielerin Selma Blair hat sich nach ihrer Festnahme an einem Flughafen in Los Angeles erstmals öffentlich geäußert. In einer Videobotschaft auf Instagram entschuldigte sich die 54-Jährige bei ihren Fans für ihr langes Schweigen und betonte, sie habe nie die Absicht gehabt, jemanden zu verletzen oder ihm Angst zu machen. Der Vorfall ereignete sich auf einem Flug von Los Angeles nach New York, wo Blair laut US-Medien ausfallend geworden sein und Flugbegleiter verletzt haben soll.

Entschuldigung und Dank in Videobotschaft

In dem Video, in dem sie sichtlich gegen Tränen ankämpfte, erklärte Blair, ihre Anwälte hätten ihr wegen der rechtlichen Angelegenheit geraten, nichts zu sagen. Sie entschuldigte sich bei allen, die sie enttäuscht, verletzt, geängstigt oder in Unruhe versetzt habe. Zudem bedankte sie sich für den Beistand, den sie erfahren habe. Dieser habe ihr und ihrem Sohn, der ihr Ein und Alles sei, sehr viel bedeutet.

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Vorwürfe und Festnahme nach Flug

Nach der Landung in New York sei die 54-Jährige vorübergehend festgenommen und ärztlich untersucht worden, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend. Dabei sei es zu weiteren Angriffen auf eine Polizistin und eine Krankenschwester gekommen. Nach einem Gerichtstermin, bei dem sie auf Vorwürfe von Körperverletzung mit nicht schuldig plädierte, kam die Schauspielerin gegen eine Kaution auf freien Fuß.

Gesundheitlicher Notfall als Ursache

Ihr Management hatte damals mitgeteilt, Blair habe einen gesundheitlichen Notfall erlitten, der zu dem Verhalten geführt habe. Die Schauspielerin, die mit Filmen wie Eiskalte Engel und Natürlich blond berühmt wurde, hatte 2018 eine Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich gemacht. Diese Erkrankung des Nervensystems ist durch Entzündungen im Rückenmark und Gehirn gekennzeichnet.

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Die genauen Umstände des Vorfalls sind weiterhin Gegenstand der rechtlichen Auseinandersetzung. Blair äußerte sich in der Videobotschaft nicht zu den konkreten Vorwürfen, verwies jedoch auf die laufenden Verfahren. Ihre Entschuldigung richtete sich an alle, die durch ihr Verhalten betroffen waren.

Rechtliche Schritte und öffentliche Reaktion

Die Schauspielerin plädierte vor Gericht auf nicht schuldig und befindet sich seitdem auf freiem Fuß. Die Vorwürfe der Körperverletzung wiegen schwer, doch Blair betont, sie habe niemandem Schaden zufügen wollen. Ihr Management verwies auf den gesundheitlichen Notfall, der das Verhalten erklären solle. Die Öffentlichkeit reagierte mit Anteilnahme, aber auch mit Fragen nach den Hintergründen.

Selma Blair ist seit Jahren für ihren offenen Umgang mit ihrer MS-Erkrankung bekannt. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, denen Menschen mit chronischen Erkrankungen im Alltag begegnen können. Die Videobotschaft zeigt eine verletzliche Person, die um Verständnis wirbt und gleichzeitig die rechtlichen Grenzen respektiert.