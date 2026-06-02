Selenskyj warnt vor neuem massivem russischen Angriff in dieser Nacht

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Videobotschaft vor einem möglichen grossen russischen Angriff bereits in der kommenden Nacht gewarnt. Nach einem schweren russischen Angriff zu Wochenbeginn mit mindestens 22 Toten und 130 Verletzten beruft er sich auf Geheimdienstinformationen. Russland habe seine Ziele ausgeweitet und fokussiere sich nun auch auf Raketenentwicklungsstandorte in der Ukraine. Der Konflikt eskaliert nach einem ukrainischen Angriff auf die von Russland kontrollierte Stadt Starobilsk, worauf Moskau Vergeltung ankündigte und anschliessend einen der schwersten Luftangriffe startete. Die internationale Gemeinschaft verurteilt die wiederholten Angriffe auf zivile Infrastruktur.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner abendlichen Videobotschaft vor einer möglichen grossen Attacke Russland s bereits in der kommenden Nacht gewarnt. Diese Warnung stützt sich nach seinen Angaben auf Geheimdienst informationen.

Erst in der Nacht zu Dienstag hatte Russland die Ukraine erneut mit schweren Luftangriffen überzogen, bei denen nach offiziellen ukrainischen Angaben 22 Menschen ums Leben kamen und 130 weitere verletzt wurden. Selenskyj betonte, dass Russland ukrainische Unternehmen, die Fortschritte bei der Entwicklung und Produktion von Raketen erzielen, als vorrangige Ziele einstufe. Kiew werde darauf reagieren. Russland führt seit mehr als vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und greift dabei systematisch das Hinterland an.

Tag für Tag werden dabei Zivilisten verletzt oder getötet, wobei immer wieder auch Wohnhäuser, Kindergärten und Kliniken getroffen werden. Die aktuelle Eskalationsstufe wurde nach einem ukrainischen Angriff auf die von Russland kontrollierte Stadt Starobilsk vor etwa anderthalb Wochen erreicht. Moskau kündigte daraufhin Vergeltung an. Wenige Tage später startete Russland einen der bisher schwersten Angriffe auf die Ukraine.

Anschliessend drohte der Kreml, systematisch Rüstungsobjekte und Entscheidungszentren in Kiew anzugreifen, und forderte Diplomaten auf, die Stadt zu verlassen. Bei dem Angriff auf Starobilsk waren nach Angaben der russischen Besatzungsbehörden mehr als 20 Zivilisten in einem Wohnheim ums Leben gekommen. Kiew erklärte, dass der Angriff einer Drohneneinheit des russischen Militärs gegolten habe. In dieser angespannten Lage bleibt die Zivilbevölkerung das Hauptleidensopfer.

Die wiederholten Angriffe auf zivile Infrastruktur verstossen gegen internationales humanitäres Völkerrecht und werden von der internationalen Gemeinschaft verurteilt. Die ukrainische Seite betont ihre Verteidigungsbereitschaft und ihre Fähigkeit, auf russische Aggressionen zu reagieren, während Russland seine Angriffe mit der angeblichen Bekämpfung militärischer Ziele zu rechtfertigen sucht. Die Entwicklung zeigt eine weitere Verschärfung des Konflikts, der bereits seit 2022 in seiner vollen Intensität tobt und nach anfänglichen schnellen russischen Geländegewinnen inzwischen zu einem verzweifelten Stellungskrieg an mehreren Fronten geworden ist.

Die diplomatischen Bemühungen um eine Friedenslösung sind bisher ergebnislos geblieben, und beide Seiten scheinen sich auf eine Fortsetzung der Kampfhandlungen einzustellen. Die humanitäre Lage in der Ukraine verschlechtert sich besonders in den Gebieten nahe der Frontlinien zusehends, und die Zahl der Binnenflüchtlinge bleibt hoch





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