Präsident Wolodymyr Selenskyj nennt den Luftangriff auf eine Schule in Komyschuwacha einen hinterlistigen Terroranschlag. Mindestens 26 Menschen kamen ums Leben.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die jüngsten Angriffe Russland s auf die Stadt Saporischschja scharf kritisiert. Bei einem Luftangriff auf die Ortschaft Komyschuwacha wurden mindestens 26 Menschen getötet. Selenskyj bezeichnete das Ereignis in seiner abendlichen Videoansprache als "hinterlistigen Terroranschlag". Er betonte, dass Russland damit beweise, dass es die Ukraine und alles, was dort existiert, hasse.

Angriff auf humanitäre Hilfe

Der tödliche Vorfall ereignete sich in einer Zeit, in der sich die noch in der frontnahen Ortschaft befindlichen Menschen bei der lokalen Schule versammelten. Die Bewohner warteten darauf, humanitäre Hilfsgüter zu empfangen. Diese Situation der Verletzlichkeit machte die Zivilisten zu einem gezielten Ziel. Helfer waren noch am Abend im Einsatz, um in den Trümmern nach weiteren Überlebenden zu suchen. Dabei gaben sie bekannt, dass aktuell noch 27 Bewohner als vermisst galten.

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Moskau wirft Selenskyj Heuchelei vor

Präsident Wolodymyr Selenskyj warf der russischen Führung in Moskau vor, nicht an einer friedlichen Lösung des Konflikts interessiert zu sein. Er verwies darauf, dass Oleschky ein Beispiel für mögliche Kooperation war. Dort hatten sich die Kriegsparteien auf eine mehrtägige Feuerpause geeinigt, um die Evakuierung der Bewohner zu ermöglichen. Selenskyj argumentierte, dass dies der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, um humanitäre Maßnahmen fortzusetzen. Russland habe diese Chance jedoch nicht wahrgenommen und setze weiterhin Morde fort.

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Zusammenhang mit US-Wahlen

In naher Zukunft rechne die Ukraine mit weiteren schweren Angriffen der russischen Militärs. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass diese Angriffe sozusagen von der Weltöffentlichkeit übersehen würden, da sie während der Zwischenwahlen in den USA stattfinden. Die internationale Aufmerksamkeit sei in dieser Phase der Wahlen in den Vereinigten Staaten abgelenkt. Dies nutze Russland, um weitere Gewaltakte zu begehen, ohne dass dies die globale Berichterstattung dominiert.

Forderungen nach härterem Druck

Wolodymyr Selenskyj forderte mehr Druck auf Moskau seitens der internationalen Gemeinschaft. Er kritisierte, dass man nicht mit den russischen Einnahmen aus Öl oder Gas spielen dürfe. Stattdessen müsse so viel Druck auf Russland ausgeübt werden, dass es für sie keine Alternative gäbe, als den Krieg zu beenden. Der Fokus sollte auf der Unterbindung dieser Finanzströme liegen, um die Kriegsführung finanziell unerträglich zu machen.