Selenskyj kritisiert russische Verstöße gegen Feuerpause und warnt vor Eskalation

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, die von Kiew vorgeschlagene Feuerpause zu ignorieren und stattdessen mit Angriffen zu reagieren. Gleichzeitig warnte er vor einer möglichen Eskalation, falls Russland die Waffenruhe nur für seine Militärparade nutzen wolle. Russland drohte mit Vergeltungsschlägen gegen Kiew, falls die Ukraine die Feierlichkeiten stören sollte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner abendlichen Videobotschaft zahlreiche Verstöße Russland s gegen die von Kiew ausgerufene Feuerpause kritisiert. Er betonte, dass Russland auf den Vorschlag einer Waffenruhe bisher nur mit neuen Angriffen und Attacken reagiert habe.

Selenskyj erklärte, dass die Ukraine abhängig von der Lage am Abend und am nächsten Tag eine angemessene Antwort festlegen werde. Er bestätigte, dass Russland ein klares Angebot erhalten habe und wisse, wie die Ukraine oder ihre Partner für Detailfragen zu erreichen seien, was der Feuerpause noch eine zweite Chance gebe. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Ukraine kein Interesse an der von Russland verkündeten Waffenruhe rund um die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai habe.

Sollte es nur darum gehen, dass der Kremlchef seine Militärparade ungestört abhalten könne, werde das noch gültige Angebot für eine Waffenruhe nicht aufrechterhalten. Selenskyj hatte zuvor über die Möglichkeit einer Waffenruhe zu den Feierlichkeiten am 9. Mai gesprochen. Später verkündete das russische Verteidigungsministerium eine zweitägige Feuerpause, die in der Nacht zum Freitag in Kraft treten sollte.

Kiew reagierte darauf mit dem Vorschlag, die Waffen bereits ab dem 6. Mai schweigen zu lassen. Moskau hat diese Offerte jedoch bislang ignoriert. Stattdessen wiederholte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa Drohungen im Falle eines ukrainischen Angriffs auf die Militärparade in Moskau.

Sie rief alle ausländischen Diplomaten auf, Kiew rechtzeitig zu verlassen. Sollte die Ukraine versuchen, die Feierlichkeiten mit terroristischen Attacken zu stören, werde Russland darauf mit einem Gegenschlag antworten, darunter auch gegen die Entscheidungszentren in Kiew, wie Sacharowa in einem Kommentar erklärte, den sie auch bei Telegram veröffentlichte





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