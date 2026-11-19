Präsident Selenskyj verlangt dringende EU-Teilnahme an US-vermittelten Verhandlungen. Druck auf Moskau soll durch Sanktionen steigen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine rasche und direkte europäische Beteiligung an den aktuellen Friedensverhandlungen mit Russland eingefordert. Nach seinem Auftritt bei der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin betonte er, dass die Ukraine, Europa, Amerika und Russland gemeinsam an einem Tisch sitzen müssen. Es gehe darum, Zeit bis zum Winter nicht zu verschwenden und Russland durch gezielten Druck zu einer konkreten Friedenslösung zu zwingen.

Selenskyj will vierteiliges Format etablieren

Wolodymyr Selenskyj erklärte klar, dass er auf eine vierseitige Struktur der Gespräche vertraut. Er verwies auf laufende Sondergespräche mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner. Diese unterhalten sich derzeit über den genauen Zeitpunkt und die Tagesordnung für das nächste Treffen. Ziel ist es, ein Format zu etablieren, das alle relevanten Konfliktparteien unmittelbar einbezieht, anstatt nur die USA und Russland direkt zu verhandeln.

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Europäische Unterstützung durch neue Sanktionen

Eine zentrale Säule des ukrainischen Ansatzes ist die aktive Unterstützung durch die Europäische Union. Der Präsident stellte heraus, dass Europa bereit ist, mit neuen Sanktionen gegen Russland zu helfen. Diese Schritte sollen der Ukraine sowie dem ukrainischen Volk weiter geholfen werden. Selenskyj zählte auch darauf, dass die USA ihren erheblichen Einfluss auf Russland einsetzen, um die Verhandlungen voranzutreiben. Der Druck auf Moskau soll dadurch international und koordiniert verstärkt werden.

Hintergrund der Gespräche in Abu Dhabi

Vorgestern kam es zu einem bedeutenden Schritt nach mehr als achtmonatiger Pause bei den US-vermittelten Gesprächen. Der neue Anlauf zwischen den Kriegsgegnern Ukraine und Russland fand in Abu Dhabi statt. Dabei waren auch Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Großbritanniens vor Ort. Diese europäischen Repräsentanten waren jedoch nicht aktiv an den eigentlichen Verhandlungen beteiligt, was zu einer gewissen Ausklammerung führte.

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Widersprüchliche Reaktionen aus Russland

Die russische Seite hat zu einer künftigen Einbindung europäischer Unterhändler widersprüchliche Aussagen gemacht. Dies erschwert die Planung für ein stabiles, vierteiliges Format. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion. Der Druck, der von der Ukraine und ihren Partnern ausgeübt wird, soll nun auch über eine breitere diplomatische Einbindung wirken.

Ausblick auf kommende Verhandlungsschritte

Die Ukraine will mit Blick auf den Winter keine Zeit verlieren. Der Präsident betonte die Notwendigkeit, keine Zeit zu verschwenden. Die Verhandlungen mit den US-Vermittlern Steve Witkoff und Jared Kushner dienen der Vorbereitung. Es bleibt abzuwarten, wie Russland auf die Forderung nach einer direkten europäischen Teilnahme reagiert. Die Ukraine bleibt standhaft in ihrem Ziel, eine konkrete Friedenslösung zu erreichen.