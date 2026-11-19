Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet eine Einladung zum G20-Gipfel in Florida. Er hofft auf Trumps Unterstützung trotz unklarer Lage.

Ukrainischer Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj hat öffentlich erklärt, dass er von den USA noch keine formelle Einladung für den kommenden G20-Gipfel erhalten habe. Das Treffen ist für Dezember im Bundesstaat Florida geplant. Selenskyj betonte seine Hoffnung, dass US-Präsident Donald Trump die Ukraine als engen Verbündeten in die Runde der führenden Wirtschaftsnationen einladen wird. Diese Erwartung äußerte der ukrainische Führungsmann in einer Ansprache vor Journalisten in Berlin, während dort Vertreter der sogenannten Koalition der Willigen versammelt waren.

Erwartung an G20-Teilnahme in Florida

Der ukrainische Präsident verwies auf erste Signale aus anderen Reihen der Zwanzigergruppe, die sich aus entwickelten und aufstrebenden Industrienationen zusammensetzt. Diese Mitglieder hätten deutlich gemacht, dass sie die Ukraine bei den Verhandlungen präsent haben möchten. Selenskyj stellte klar, dass er sich in beiden Szenarien der nationalen Interessen annehmen werde. Falls eine Einladung erfolgt, wird er das Land persönlich vertreten. Sollte dies ausbleiben, wird er seine Position dennoch wahren.

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Unklare Lage bei Russlands Beteiligung

Ein zentraler Aspekt der kommenden Diskussionen ist die Frage nach der Teilnahme der Russischen Föderation. Russland ist als Mitglied der wichtigsten Volkswirtschaften Teil der G20, während die Ukraine diesem Kreis aktuell nicht angehört. Die Vereinigten Staaten setzen bis zum Zusammentreffen im Dezember auf Fortschritte in den Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Gleichzeitig bleibt ungewiss, ob Wladimir Putin die Einladung annehmen wird. Auch Selenskyj gab zu, dass er keinen Wissen über die Antwort Moskaus habe.

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Komplexe Dynamik der US-Ukraine-Beziehung

Die Beziehung zwischen den beiden Staatschefs wird durch widersprüchliche Äußerungen geprägt. Als Selenskyj in Berlin gefragt wurde, ob Donald Trump ihn jemals als Freund bezeichnet habe, reagierte er zögerlich. Er vermutete zwar, dass dies geschehen sein könnte, räumte aber ein, sich an das konkrete Zitat nicht genau zu erinnern. Stattdessen verwies er auf die vielfältige Palette an Beschreibungen, die Trump für ihn verwendet hat.

Widersprüchliche Wahrnehmung durch Trump

Die Bandbreite von Donald Trumps Aussagen gegenüber Selenskyj ist deutlich größer als einfache Freundesbezeichnungen. Trump hat der ukrainischen Führung wiederholt ihren Mut und ihre Standhaftigkeit im Kampf gelobt. In anderen Phasen der politischen Auseinandersetzungen hatte er Selenskyj jedoch auch scharf kritisiert und ihn als Diktator bezeichnet. Diese Ambivalenz zeigte sich auch außerhalb der Ukraine. Wenige Stunden zuvor hatte Trump in Shenzhen in China den russischen Präsidenten Putin vor laufender Kamera explizit als seinen Freund tituliert. Diese Unterscheidung in der Begriffswahl unterstreicht die komplexe geopolitische Ausrichtung der US-amerikanischen Diplomatie in dieser Phase.