Präsident Selenskyj weist das Angebot von Lukaschenko ab, ihn nach Moskau zu begleiten, kategorisch zurück. Er bezeichnet den Vorschlag als nicht ernstzunehmend und betont neutrale Verhandlungsorte.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein offenes Angebot des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko entschieden zurückgewiesen. Lukaschenko hatte vorgeschlagen, als Sicherheitsgarant für einen Flug nach Moskau zu dienen, um dortige Friedensverhandlungen mit Selenskyj zu ermöglichen. Der ukrainische Staatsoberhaupt stuft diese Initiative jedoch als völlig unseriös ein und lehnt eine direkte Konfrontation unter diesen Bedingungen strikt ab.

Lukaschenko als Sicherheitsgarant für Moskau-Aufenthalt

Das Gespräch, das die Ablehnung auslöste, wurde auf Videos des ukrainischen Nachrichtentools Novyny festgehalten. Selenskyj wurde während einer Pressekonferenz in der Grenzregion Transkarpatien zu der Aussage von Lukaschenko befragt. Der belarussische Präsident hatte dem französischen Magazin Le Point erklärt, er könnte sich selbst als Garant für die Sicherheit Selenskyjs auf dem Weg in die russische Hauptstadt einsetzen. Dieses Angebot war bekannt geworden, obwohl Selenskyj Reisen nach Moskau bereits mehrfach mit Sicherheitsbedenken begründet hatte.

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In der aufgenommenen Situation griff der ukrainische Präsident das Thema direkt auf. Er verwies auf die Unmöglichkeit eines persönlichen Treffens unter den aktuellen geopolitischen Rahmenbedingungen. Selenskyj betonte, dass weder ein Treffen in Moskau noch in Kiew realistisch sei. Wer derartiges vorschlage, mache sich aus seiner Sicht nicht ernsthaft an der Suche nach Lösungen beteiligen, sondern zeige Respektlosigkeit gegenüber der ukrainischen Souveränität und den bestehenden Sicherheitsrisiken.

Peter Magyar und Grenzbesuch in Transkarpatien

Der Kontext der Aussprache ergab sich aus einem Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar. Magyar hatte die ukrainische Region Transkarpatien besucht, was zu einer kurzen Begegnung mit Selenskyj führte. In dieser Umgebung, abseits der traditionellen Pressekonferenzorte, kam die Frage nach Lukaschenkos Angebot auf. Die Bilder zeigen Selenskyj in einer direkten Konfrontation mit der medial verbreiteten Nachricht. Er nutzt die Gelegenheit, um klarzustellen, dass solche diplomatischen Spielereien, die von engen Verbündeten Putins ausgehen, keinen Beitrag zur friedlichen Lösung des Konflikts leisten.

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Neutrale Orte als Bedingung für Friedensgespräche

Trotz der scharfen Zurückweisung eines Besuchs in der russischen Hauptstadt bleibt Selenskyj bei seiner Forderung nach einem persönlichen Treffen mit Putins. Allerdings besteht die Ukraine darauf, dass solche Gespräche auf neutralem Boden stattfinden müssen. Dies stellt einen fundamentalen Unterschied zu den Forderungen oder Möglichkeiten dar, die von Seiten des Kremls oder seiner Partner diskutiert werden. Die ukrainische Regierung und ihre internationalen Verbündeten betrachten ein Treffen in Moskau als unannehmbar, da dies als Legitimation des russischen Aggressors gewertet werden könnte.

Die Haltung von Alexander Lukaschenko, der oft als letzter Diktator Europas bezeichnet wird, wird in Kiew und in westlichen Hauptstädten skeptisch betrachtet. Als Putins engster Verbündeter im Ausland ist Lukaschenko eng mit den Plänen des russischen Staates verflochten. Seine Rolle als potenzieller Vermittler oder Garant gilt daher mit Misstrauen. Die Ukraine sieht in seinen Vorschlägen keine ehrliche Absicht zur Friedensförderung, sondern eher strategische Manöver, die den Druck auf Kiew erhöhen sollen.

Rückzug der russischen Truppen aus Weißrussland

Die historischen Ereignisse vom Februar 2022 spielen bei dieser Ablehnung eine zentrale Rolle. Bei ihrem Einmarsch in die Ukraine starteten die russischen Streitkräfte auch von belarussischem Gebiet aus einen Angriff in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Dieser Vormarsch scheiterte schließlich, und die russischen Truppen mussten sich zurückziehen. Diese Erfahrung prägt das Sicherheitsdenken der ukrainischen Führung bis heute.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert seit fast fünf Jahren an. Die Ukraine ringt weiterhin um ein Ende der Feindseligkeiten, verlangt dabei aber die Wahrung ihrer territorialen Integrität. Ein Treffen in Moskau würde diese Prinzipien untergraben. Daher bleibt Selenskyj bei der Linie, dass jegliche Verhandlungen nur unter fairen und sicheren Bedingungen stattfinden können, die von der Ukraine als akzeptabel erachtet werden. Das Angebot von Lukaschenko wurde somit nicht nur abgelehnt, sondern auch als Zeichen der Missachtung der ukrainischen Sicherheitsempfindlichkeiten gewertet.