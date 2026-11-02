Selenskyj bietet Waffenstillstand für Ölziele gegen Patriot-Raketen an

Präsident Selenskyj bietet USA einseitige Pause bei Angriffen auf russische Raffinerien an, fordert dafür Patriot-Raketen. Hintergründe zur Lieferung und geopolitischen Lage.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Vereinigten Staaten ein konkretes Angebot unterbreitet. Er möchte die Angriffe der Ukraine auf russische Raffinerien für einen Zeitraum von einem Monat aussetzen. Im Austausch dafür verlangt er die schnelle Lieferung von Patriot-Raketen -Systemen. Diese Erklärung gab er am vergangenen Sonntag in einem exklusiven Interview mit dem US-Sender Fox News bekannt. Das Angebot stellt eine direkte diplomatische und militärische Forderung dar, die die aktuellen Kriegsverläufe beeinflussen könnte.

Selenskyj betonte dabei eine klare Bedingung für diese Waffenruhe im Bereich der Ölziele. Die Ukraine würde keine russischen Ölanlagen mehr angreifen, solange Washington im Gegenzug die geforderten Abwehrsysteme bereitstellt. Gleichzeitig darf Russland seiner Ansicht nach keine weiteren Angriffe auf das ukrainische Energiesystem starten. Dieses System umfasst die kritische Infrastruktur der Strom- und Gasversorgung im Land. Die Ukraine sieht diese Infrastruktur als zentrale Schwachstelle, die durch russische Drohnen und Raketen massiv gefährdet wird.

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Massiver Bedarf an Abwehrwaffen

Die Nachfrage der Ukraine nach modernen Abfangraketen ist enorm hoch. Laut Berichten des Merkur wird ein Bedarf von fast 2000 modernen Patriot-Abfangraketen pro Jahr gemeldet. Die globale Produktionskapazität steht diesem Bedarf jedoch kritisch gegenüber. Lockheed Martin, der weltweit einzige Hersteller, fertigt jährlich weniger als 700 Stück dieses fortschrittlichen Systems. Diese knappe Verfügbarkeit erschwert die Bewilligung der von Kiew angeforderten Mengen erheblich.

Zudem haben sich die US-Lieferungen nach Angaben der Ukraine in letzter Zeit deutlich verringert. Derzeit werden nur noch zwölf Raketen pro Monat an die Ukraine geliefert. Diese Rate reicht bei weitem nicht aus, um die Luftabwehr im Kampf gegen den anhaltenden russischen Beschuss aufrechtzuerhalten. Die Diskrepanz zwischen Bedarf und aktueller Lieferquote unterstreicht die Dringlichkeit der von Selenskyj formulierten Forderungen. Kiew benötigt dringend wirksame Mittel, um die eigenen Städte und Fabriken zu schützen.

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Kreativität bei Finanzierungsmodelle

Präsident Selenskyj betonte zudem, dass Kiew nicht untätig bleiben könne. Dies sei eine direkte Reaktion auf die anhaltenden russischen Angriffe auf Energieinfrastruktur und Raffinerien. Er erklärte im Tagesspiegel, dass die Ukraine die Finanzierung für die Waffen sicherstellen werde. Es handle sich dabei nicht ausschließlich um reine Hilfsgelder, sondern um komplexe Modelle. Die Ukraine zeigt damit Willen zur Selbstfinanzierung innerhalb des Westbündnisses.

Selenskyj schlägt vor, mit internationalen Partnern Vereinbarungen zu treffen, die ihm vorab eine bestimmte Anzahl an Raketen überlassen. Konkret könnten dies 10, 20 oder 30 Systeme sein. Die Ukraine würde diese Waffen später aus dem US-Paket zurückzahlen. Dies könnte mit einem gewissen finanziellen Aufschlag geschehen, aber auch ohne solchen. Diese Flexibilität soll den Engpass bei den sofort verfügbaren Raketen überbrücken. Es ist ein pragmatischer Ansatz, der logistische Hürden umgehen soll.

Politische Spannungen und Energiemarkt

Die US-Regierung steht unter Druck, da die Angriffe auf russische Ölanlagen internationale Reaktionen hervorrufen. Donald Trump hat Kiew für diese Offensiven scharf kritisiert. Er macht die ukrainischen Drohnenangriffe direkt für steigende Energiepreise in den USA und weltweit verantwortlich. Diese politische Kritik erschwert die Lieferung weiterer Waffen im aktuellen Klima. Die Beziehung zwischen Washington und Moskau bleibt durch die Sanktionspolitik angespannt, obwohl es kürzlich zu einem umstrittenen Dieselabkommen kam. Dieses Abkommen wurde durch Lockerungen der US-Sanktionen ermöglicht.

Trotz politischer Bedenken haben ukrainische Drohnen zentrale russische Raffinerien bereits schwer beschädigt. Diese Zerstörung führte in dutzenden Regionen Russlands zu spürbaren Treibstoffengpässen. Die logistische Kettenreaktion beeinträchtigt die russische Wirtschaft und Kriegsführung. Die Ukraine nutzt diese Effekte als strategisches Druckmittel. Gleichzeitig bleibt das Risiko für die ukrainische Bevölkerung durch russische Vergeltungsschläge hoch. Die Balance zwischen offensive Strategie und defensiven Bedürfnissen bleibt extrem schwierig.