Ukrainischer Präsident schlägt Gipfeltreffen in Drittstaat vor - Kreml reagiert mit alten Forderungen und beansprucht militärische Erfolge

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin direkte Friedensgespräche angeboten. In einem offenen Brief schlägt er ein persönliches Treffen in einem neutralen Drittstaat vor, um Schlüsselfragen für eine Beilegung des Konflikts zu erörtern.

Das Schreiben wurde vom Präsidentenbüro in Kiew veröffentlicht. Selenskyj betont, dassVertreter Europas und der Vereinigten Staaten an den Gesprächen beteiligt werden sollten. Als mögliche Orte für ein Gipfeltreffen nennt er die Schweiz, die Türkei oder arabische Staaten. Zunächst reagierte der Kreml mit dem bekannten Vorschlag, Verhandlungen in Moskau zu führen, und forderte erneut die vollständige Kontrolle über die ukrainischen Donezk- und Luhansk-Gebiete als Grundlage für einen Frieden.

Kremlsprecher Dmitri Peskow kündigte an, das Thema des Briefs werde vermutlich auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum behandelt, das von Putin geleitet wird. Dort gab sich Putin siegesgewiss und behauptete, die russische Armee habe an der Front die Oberhand und gewinne ständig Gebiete hinzu. Die von ihm genannte Zahl von 2.440 Quadratkilometern liegt jedoch weit über ukrainischen Angaben.

Gleichzeitig basket der Kreml auf dem Forum ökonomische Stärke demonstrieren, obwohl Russland mit Wachstumseinbußen und westlichen Sanktionen im fünften Kriegsjahr zu kämpfen hat. Der stellvertretende Regierungssprecher der USA, Sebastian Hille, begrüßte Selenskyjs Angebot und unterstützte die Idee, europäische und amerikanische Vertreter einzubeziehen. Im Weißen Haus sagte man, man halte ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj für gut, ging aber nicht inhaltlich auf den Brief ein.

Putin verwies auf angebliche Gesprächsbereitschaft, knüpfte diese aber an Vereinbarungen, die nach seinem Treffen mit US-Präsident Trump in Anchorage getroffen worden sein sollen - konkrete Ergebnisse wurden nicht bekannt. Klar ist, dass weder Putin nach Kiew reisen noch Selenskyj nach Moskau gehen wird, weshalb der Vorschlag eines neutralen Ortes entscheidend ist. Die Ukraine verteidigt sich seit über vier Jahren mit westlicher Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg





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