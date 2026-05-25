Selbstunfall in Pratteln: 13-Jähriger fährt entwendeten Audi und verliert Kontrolle

Ein 13-jähriger Fahrzeuglenker kam in Pratteln auf dem Mühleweg zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen. Der Jugendliche fuhr mit dem zuvor entwendeten Audi auf der Oberemattstrasse in Richtung Pratteln Zentrum und überfuhr die dort befindliche Verkehrsinsel. Anschliessend verlor er die Kontrolle über den Audi und kollidierte mit der Mauer einer Liegenschaft. Der Fahrzeuglenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt, der Audi wurde stark beschädigt.

In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag, 25. Mai 2026, kurz nach 03.00 Uhr, kam es in Pratteln auf dem Mühleweg zu einem Selbstunfall mit einem Personenwagen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 13-jährige Fahrzeuglenker, mit dem zuvor zu Hause entwendeten Audi, auf der Oberemattstrasse in Richtung Pratteln Zentrum. Unmittelbar vor dem Mühleweg überfuhr er die dort befindliche Verkehrsinsel. Anschliessend verlor der Strolchenfahrer in der darauffolgenden Rechtskurve die Kontrolle über den grünen Audi und geriet über die Gegenfahrbahn wo er mit der Mauer einer Liegenschaft kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Audi zurück auf die Oberemattstrasse geschleudert und schlussendlich stark beschädigt zum Stillstand kam.

Der Fahrzeuglenker und seine ebenfalls 13-jährige Beifahrerin blieben beim Unfall unverletzt. Der Personenwagen musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Durch die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft wurde ein entsprechendes Verfahren eröffnet und in Zusammenarbeit mit der Polizei die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen





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