Selbstunfall in Pieterlen: Lenkerin leicht verletzt

Bei einem Selbstunfall auf der Bürenstrasse in Pieterlen wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Die Strasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Am Montag, 1. Juni 2026, gegen 16.00 Uhr, ereignete sich auf der Bürenstrasse in Pieterlen ein Selbstunfall . Gemäss den Ermittlungen der Kantonspolizei Bern war eine Autolenkerin mit ihrem Personenwagen auf der Bürenstrasse von Pieterlen in Richtung Autobahnauffahrt Lengnau unterwegs.

Aus noch ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte es zuerst mit einem Verkehrsschild, fuhr anschliessend eine Grasböschung hinunter und gelangte schliesslich wieder auf die Bürenstrasse zurück, wo es zum Stillstand kam. Die Fahrzeuglenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde noch vor Ort durch ein Ambulanzteam medizinisch erstversorgt. Dank des angelegten Sicherheitsgurts wurden die Verletzungen glücklicherweise in Grenzen gehalten.

Im Anschluss wurde sie zur weiteren Kontrolle in ein Spital gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass die Lenkerin allein im Fahrzeug war. Das Auto erlitt erheblichen Sachschaden, die Insassin hatte jedoch Glück im Unglück. Die Bürenstrasse musste aufgrund des Unfalls gesperrt werden.

Zunächst wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt, ab 16.30 Uhr war die Strasse dann vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde ausgeschildert. Da beim Unfall grössere Mengen Betriebsflüssigkeiten wie Öl und Kühlwasser ausliefen, waren umfangreiche Sicherungs- und Reinigungsarbeiten notwendig. Die Feuerwehr LEPIME und die Ölwehr Biel waren vor Ort, um die ausgelaufenen Flüssigkeiten zu binden und fachgerecht zu entsorgen.

Auch Mitarbeitende des Tiefbauamts unterstützten die Arbeiten. Die Umwelt wurde durch die schnelle Reaktion der Ölwehr nicht beeinträchtigt. Die Sperrung dauerte bis etwa 19.00 Uhr. Die Kantonspolizei Bern bedankt sich bei allen Einsatzkräften für den professionellen Einsatz und bei der Bevölkerung für das Verständnis während der Behinderungen.

Die genaue Unfallursache wird derzeit von der Kantonspolizei Bern untersucht. Dabei werden sowohl technische Aspekte des Fahrzeugs als auch das Fahrverhalten der Lenkerin überprüft. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei nutzt diesen Vorfall, um erneut auf die Wichtigkeit von vorausschauendem Fahren und angepasster Geschwindigkeit hinzuweisen.

Besonders auf Landstrassen kann ein kurzer Moment der Unachtsamkeit schwerwiegende Folgen haben. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, stets aufmerksam zu sein und die Verkehrsregeln zu beachten. Nur so kann die Sicherheit aller gewährleistet werden. Die Ermittlungen dauern an





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