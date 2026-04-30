Selbstunfall durch überhöhte Geschwindigkeit in Arboldswil – Leichte Verletzungen

Ein Autofahrer verlor am Mittwochabend in Arboldswil aufgrund mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Felsvorsprung. Beide Insassen wurden leicht verletzt.

Ein schwerer Selbstunfall ereignete sich am Mittwochabend auf der Bubendörferstrasse in Arboldswil , Kanton Basel-Landschaft . Ein 44-jähriger Mann verlor mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über seinen blauen Opel.

Der Wagen kam von Bubendorf herkommend und war in Richtung Arboldswil unterwegs. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Polizei Basel-Landschaft untersucht, jedoch deuten die ersten Erkenntnisse klar auf eine nicht angepasste Geschwindigkeit als Hauptursache hin. In einer scharfen Kurve geriet das Fahrzeug rechtsseitig über die Fahrbahnbegrenzung hinaus und prallte mit voller Wucht gegen einen Felsvorsprung. Die Kollision war so heftig, dass sich der Opel mehrfach überschlug und schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Glücklicherweise konnten sowohl der Fahrer als auch seine 55-jährige Beifahrerin das Fahrzeug selbstständig verlassen, erlittenen jedoch leichte Verletzungen. Beide wurden umgehend vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Spital zur weiteren Behandlung gebracht. Die Bubendörferstrasse musste für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsmaßnahmen und der anschließenden Reinigungsarbeiten für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden. Der Individualverkehr und der öffentliche Personennahverkehr wurden während dieser Zeit örtlich umgeleitet, um Staus und weitere Behinderungen zu vermeiden.

Die Sperrung führte zu Verkehrsbehinderungen in der Umgebung, die jedoch durch die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte und die effiziente Umleitung minimiert werden konnten. Die Polizei hat das beschädigte Fahrzeug sichergestellt und es wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Die Situation vor Ort war aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten des verunfallten Fahrzeugs komplex. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren daher auch die Feuerwehr Arboldswil/Titterten sowie das Amt für Umweltschutz und Energie Basel-Landschaft im Einsatz.

Die Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, die auslaufenden Flüssigkeiten einzudämmen und zu beseitigen, um eine Kontamination des Bodens und des Grundwassers zu verhindern. Das Amt für Umweltschutz und Energie überwachte die Situation und führte entsprechende Messungen durch, um die Umweltbelastung zu beurteilen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen einzuleiten. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzkräfte verlief reibungslos und professionell, was dazu beitrug, die Situation schnell und sicher unter Kontrolle zu bringen.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der Lage des Fahrzeugs und der Beschaffenheit des Geländes als anspruchsvoll. Das Abschleppunternehmen musste spezielle Ausrüstung einsetzen, um den Opel sicher zu bergen und abzutransportieren. Die Reinigung der Fahrbahn von Trümmern und auslaufenden Flüssigkeiten dauerte ebenfalls einige Zeit, um sicherzustellen, dass die Bubendörferstrasse wieder vollständig befahrbar ist. Die Einsatzkräfte waren insgesamt mehrere Stunden vor Ort, um alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Dieser Unfall unterstreicht erneut die Bedeutung angepasster Geschwindigkeit, insbesondere in Kurven und bei widrigen Straßenverhältnissen. Eine nicht angepasste Geschwindigkeit kann schnell zu einem Kontrollverlust und somit zu einem schweren Unfall führen. Die Polizei Basel-Landschaft appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, stets vorsichtig und aufmerksam zu fahren und ihre Geschwindigkeit den jeweiligen Bedingungen anzupassen. Es ist wichtig, die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten und sich bewusst zu sein, dass die Fahrbahn in Kurven oft enger und unübersichtlicher ist.

Auch Ablenkungen wie das Benutzen des Mobiltelefons oder das Bedienen des Navigationssystems sollten vermieden werden, da sie die Reaktionszeit und die Konzentration beeinträchtigen können. Regelmäßige Fahrzeugwartung und die Überprüfung der Reifen sind ebenfalls wichtige Sicherheitsmaßnahmen, die dazu beitragen können, Unfälle zu vermeiden. Die Polizei wird weiterhin verstärkt Kontrollen durchführen, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zu überwachen und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Der vorliegende Fall dient als mahnendes Beispiel und soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die Gefahren im Straßenverkehr zu schärfen





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