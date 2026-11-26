Ein 21-jähriger Fahrer blieb am 25. November 2026 unverletzt, als sein Auto auf der Passwangstrasse zwischen Ramiswil und Mümliswil überschlug. Die Kantonspolizei Solothurn ermittelt.

Am Abend des 25. November 2026 ereignete sich auf der Passwangstrasse ein schwerwiegender Verkehrsunfall zwischen den Orten Ramiswil und Mümliswil im Kanton Solothurn. Ein 21-jähriger Fahrzeuglenker verlor kurz vor 22 Uhr die Kontrolle über sein Auto, woraufhin das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Trotz des massiven Unfallschadens, der zur Überschlagung des Wagens führte, konnte sich der junge Mann selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und kam dabei körperlich unverletzt davon.

Unfallhergang auf der Passwangstrasse

Der Vorfall spielte sich in der Abenddämmerung ab, als der 21-jährige Mann mit seinem Pkw in Richtung Mümliswil fuhr. Der genaue Zeitpunkt des Kontrollverlusts liegt kurz vor 22 Uhr am Mittwochabend. Zunächst geriet das Fahrzeug ins Schleudern, was auf der nassen oder rutschigen Strassenoberfläche möglich gewesen sein könnte. Aus noch nicht vollständig geklärten Gründen verliess der Wagen die Fahrbahn und driftete in das angrenzende Wiesland ab. Die Geschwindigkeit und die spezifischen Umstände, die zur Schleuderbewegung führten, werden aktuell von den Ermittlungsbehörden rekonstruiert.

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Ort des Geschehens Wiesland neben Ramiswil

Das Auto kam schliesslich im Wiesland, einem offenen Feldbereich direkt neben der Passwangstrasse, zum Stillstand. Bei der Ankunft der Rettungskräfte und der Polizei lag das Fahrzeug bereits auf dem Dach. Die Position des Wracks zeigt deutlich, dass der Wagen nach dem Verlassen der Strasse mehrere Rollen ausführen musste, bis er zur Ruhe kam. Die Tatsache, dass das Auto so weit vom Strassenrand entfernt landete, unterstreicht die Schwere des Kontrollverlusts. Trotzdem blieb der Fahrer im Inneren des zerstörten Fahrzeugs unverletzt, was auf eine intakte Fahrgastzelle oder glückliche Umstände hindeutet.

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Ermittlungen der Kantonspolizei Solothurn

Die Kantonspolizei Solothurn hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Da die offizielle Mitteilung bisher nur von einem "noch zu klärenden Grund" spricht, ist unklar, ob technische Defekte am Fahrzeug, menschliches Versagen oder äussere Umstände wie Wetterbedingungen die Hauptursache waren. Polizisten sichern die Unfallstelle, um Spurensicherung betreiben zu können und das Fahrverhalten vor dem kritischen Moment zu analysieren. Es wird geprüft, ob Drogen oder Alkohol eine Rolle gespielt haben könnten, auch wenn der Fahrer selbständig das Fahrzeug verlassen konnte, was auf sein Bewusstsein und seine Handlungsfähigkeit kurz nach dem Crash hindeutet.

Sicherheitseinschätzung und Folgen

Trotz der erheblichen Zerstörung des Fahrzeugs und der gefährlichen Lage blieben die gesundheitlichen Folgen für den 21-jährigen Lenker aus. Dies ist ein seltener und positiver Ausnahmefall bei Überschlagunfällen, bei denen oft schwere Verletzungen zu beklagen sind. Die Strassenabschnitte zwischen Ramiswil und Mümliswil, insbesondere die Passwangstrasse, sind für Verkehrsteilnehmer in der Dämmerung oder bei Nässe besondere Aufmerksamkeit wert. Die Kantonspolizei Solothurn bittet mögliche Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben könnten, um Meldung, um die Lücken in der Rekonstruktion zu schliessen. Bis zur Klärung der genauen Ursachen gelten die Ermittlungen als laufend.