Selbsthilfegruppen in der Schweiz: ADHS-Kafi und Seniorentreffen gegen Einsamkeit

Selbsthilfegruppen in der Schweiz bieten emotionale Unterstützung bei ADHS und Einsamkeit. Die Erfahrungswerte der Teilnehmer ergänzen die ärztliche Behandlung komplementär.

Im weit verwinkelten Hauptgebäude der Universität Zürich bewegt sich Valerie Schneemann zu ihrem Arbeitszimmer KO2‑F‑173. Dort leitet sie einen monatlichen Treffpunkt für Studierende mit der Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS bekannt. Dieses spezielle Treffen, das unter dem Namen ADHS-Kafi läuft, bringt heute sechs Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen zusammen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewegen sich im Alter zwischen Mitte Zwanzig und Anfang Dreißig. Sie nutzen die Gelegenheit, um sich intensiv über ihre alltäglichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der ADHS auszutauschen.

Erfahrungswissen ersetzt keine Medizin

Während des Treffens im Oktober teilt eine der jüngeren Anwesenden mit, dass sie ihre Diagnose erst vor kurzem erhalten hat. Sie beschreibt, dass sie aktuell nur schwer mit ihrer neuen Situation klar kommt. Die Diagnose ist neu, sie beginnt gerade erst mit ihrem Studium, und alles wirkt auf sie sehr überfordernd. Ihre Tränen sind kaum zurückzuhalten. In einer solchen Runde mit Gleichbetroffenen weiß die junge Frau jedoch, dass sie nicht falsch ist, sondern einfach anders denkt und handelt. Die anderen hören ihr zu und versuchen, die Kollegin so gut wie möglich emotional zu unterstützen.

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Es wird diskutiert, wie man mit einem Umfeld umgeht, das kein Verständnis für die Situation aufbringt. Auch Themen wie die Überforderung durch kurze Texte oder die morgendliche Tramfahrt zur Universität kommen zur Sprache. Bruno, ein dreißigjähriger Teilnehmer, der nicht mit Nachnamen genannt werden möchte, arbeitet aktuell an seiner Masterarbeit. Er gehört zu den Älteren in der Runde und bringt viel Erfahrung im Umgang mit der Situation mit. Für ihn ist es trotzdem Gold wert, von anderen zu hören, dass sie genau wissen, wie es sich anfühlt.

Betroffene von ADHS sind es oft seit ihrer Kindheit gewohnt, gehört zu bekommen, dass sie zu laut, zu viel oder falsch sind. In der Gruppe bestätigt sich jedoch das Gegenteil: Sie sind nicht falsch, nur anders. Während man sich als Nichtbetroffener vielleicht fragt, ob dies nicht auch ein Facharzt oder eine Fachärztin sagen könnte, räumt Bruno ein, dass diese Aussage in der Praxis oft abstrakt und nur wie eine Diagnose wirkt. In der Runde weiß er hingegen, dass die Menschen hier die gleichen konkreten Erfahrungen machen. Dies unterstreicht die Bedeutung von Selbsthilfe, die Erfahrungswissen weitergibt, was ärztliche Hilfe allein nicht leisten kann.

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Gemeinschaft beugt Demenz vor

Weit entfernt von der Universität, in der Tavolata-Gruppe Schnitz und Drunder, werden leichtere Themen besprochen. Diese Runde von acht Seniorinnen und Senioren trifft sich monatlich zum gemeinsamen Essen, wobei der Gastgeber monatlich wechselt. An einem Donnerstagabend im Oktober sind sechs der Mitglieder bei Gaby Schmutz in Staufen im Kanton Aargau versammelt. Die Stimmung ist fröhlich, da zwei Gruppenmitglieder in den Ferien sind. Der Tisch ist schön gedeckt, das Essen schmeckt, es wird viel gelacht und ein Glas Wein darf nicht fehlen.

Einsamkeit ist für viele Menschen im Alter ein großes Problem. Untersuchungen zeigen, dass Einsamkeit im Alter Depressionen oder sogar Demenz fördern kann. Den Mitgliedern des Treffens ist dieses Risiko bewusst, und sie wollen dem gemeinsam vorbeugen. Zwar berichten alle am Tisch, dass sie sich derzeit nicht einsam fühlen. Sie sehen die Treffen jedoch als wichtige Maßnahme, damit dies auch in Zukunft so bleibt. Gaby Schmutz bezeichnet dieses Treffen daher ausdrücklich als ihre persönliche Demenzprävention.

Strukturen und Reichweite der Selbsthilfe

Der Besuch in den ADHS-Kafi und im Seniorentreffen zeigt das breite Spektrum der gemeinschaftlichen Selbsthilfe in der Schweiz. Obwohl der Umgang mit einer Krankheit oder Sucht in den meisten Gruppen das zentrale Thema ist, zählt die gegenseitige Unterstützung gegen drohende Einsamkeit ebenfalls zu den Formen der Selbsthilfe. Zu rund dreihundert verschiedenen Themen existieren aktuell in der Schweiz Selbsthilfegruppen. Vor allem im Bereich psychischer Krankheiten bilden sich seit einigen Jahren kontinuierlich neue Gruppen.

Anouk Isch, die Geschäftsleiterin von Selbsthilfe Schweiz, bestätigt diesen Trend. Die Stiftung ist die Dachorganisation für die Selbsthilfe in der Schweiz und registriert insgesamt knapp dreitausend Gruppen. Die Gruppen selbst funktionieren ehrenamtlich. In vielen Kantonen gibt es zudem eine professionelle Struktur in Form von regionalen Selbsthilfezentren. Wer in der eigenen Region eine Selbsthilfegruppe gründen möchte, erhält dort professionelle Unterstützung.

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Nutzen für die psychische Gesundheit

Als wichtigsten Nutzen beschreiben Menschen in Selbsthilfegruppen, dass sie vom Erfahrungswissen aus dem konkreten Alltag anderer profitieren. Auch Fachleute wie Suzanne Lischer, Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Luzern, sehen dies so. Sie betont, dass Selbsthilfegruppen nicht primär das Ziel haben, den medizinischen Outcome zu verbessern. Stattdessen geht es um den Austausch und die gegenseitige Unterstützung, die das Leben der Betroffenen im Alltag erleichtern und akzeptieren.