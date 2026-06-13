Die indische Sanitätsoffizierin Smita Sahib Singh berichtet von der UN-Mission im Südlibanon und schildert, wie Evakuationen und Sicherheitsmassnahmen den Missionsalltag bestimmen.

Seit März sind sieben Unifil -Soldaten getötet worden, zuletzt ein serbischer Friedenssoldat nach einem Mörserangriff nahe Marjayoun. Die indische Sanitätsoffizierin Smita Sahib Singh berichtet von der UN-Mission im Südlibanon .

Sie schildert, wie Evakuationen und Sicherheitsmassnahmen den Missionsalltag bestimmen. Trotz der harten Bedingungen gibt sie Hoffnung für die Region. Oberstleutnantin Smita Sahib Singh ist Sanitätsoffizierin der United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil). Sie ist seit Anfang des Jahres vor Ort und gibt einen seltenen Einblick in die UN-Mission und das Leben im Kriegsgebiet.

Sie war bereits zuvor in einer UNO-Mission im Einsatz und hat dort erlebt, wie entscheidend eine gut organisierte medizinische Versorgung für den Erfolg einer Mission sein kann. Ihre jetzige Aufgabe bei Unifil ist deutlich umfassender. Die Situation seit ihrer Ankunft hat sich stark verändert, und die Anforderungen an ihre Arbeit sind gewachsen. Anfangs standen Ausbildung, Vorbereitung und Übungen im Vordergrund.

Mit der Verschärfung der Lage verlagerte sich der Fokus auf Evakuationspläne und Sicherheitsfragen. Bunkeraufenthalte wurden häufiger, Bewegungen mussten sorgfältiger koordiniert werden und viele Abläufe wurden von den Sicherheitsvorgaben bestimmt. Die Situation verlangt von allen Beteiligten eine ständige Anpassung. Besonders eindrücklich war die Evakuation eines schwer verletzten Peacekeepers.

Unter schwierigen Bedingungen mussten medizinische Teams, Lufttransportkräfte und verschiedene Kontingente eng zusammenarbeiten. Für sie war es bewegend zu sehen, wie das gesamte System zusammenkam und wie ein Mensch, der sich in einem kritischen Zustand befand, am Ende überlebte. Das macht deutlich, dass ihre Arbeit ganz konkrete Auswirkungen auf Menschenleben hat. In der Nacht auf den vierten Juni sind Soldaten der UN-Blauhelmtruppe im Libanon im Süden des Landes von Mörserbeschuss getroffen worden.

Zwei von ihnen wurden verletzt, einer verstarb. Ein gezielter Angriff auf die UN-Truppen würde ein Kriegsverbrechen darstellen. Die Unifil würdigte bei einer feierlichen Zeremonie in Beirut den 36-jährigen Stabsfeldwebel Milovan Jovanović, einen serbischen Unifil-Friedenssoldaten, der am 4. Juni 2026 starb, nachdem er durch Mörsergranaten, die seine Stellung in der Nähe von Marjayoun trafen, schwer verletzt worden war.

Die UN sagt auf Anfrage, dass es derzeit noch keine Angabe zum Ursprung des Beschusses gebe. Die IDF weist die Schuld der Hisbollah zu, die Miliz hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäussert. Mit dem Tod des serbischen Soldaten sind seit März bereits sieben Unifil-Soldaten getötet worden. Schon seit längerem kommt es immer wieder zu Zwischenstössen mit der IDF und der Hisbollah





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