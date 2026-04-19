Seerettung Rorschach mit Verdienstmedaille des Christophorus-Rats ausgezeichnet

Die Seerettung Rorschach erhält für eine herausragende Rettungsaktion mit neun geretteten Stand-Up-Paddlern die seltene Verdienstmedaille des Christophorus-Rats der SLRG. Diese Ehrung würdigt den vorbildlichen Einsatz der ehrenamtlichen Retter auf dem Bodensee.

Die Seerettung Rorschach hat eine bemerkenswerte Auszeichnung erhalten: Sie ist die zweite Organisation in der Schweiz überhaupt, der die Verdienstmedaille des Christophorus-Rat s verliehen wurde. Diese Ehrung würdigt außergewöhnlichen Einsatz und vorbildliches Verhalten bei Wasserrettung saktionen. Die feierliche Übergabe fand im Rahmen des offiziellen Saisonauftakts 2026 statt, der in diesem Jahr eine besondere Bedeutung erfuhr.

Neben den Mitgliedern der Seerettung Rorschach und Charlene Lanter von der Aufsichtskommission, die auch als Taufpatin der neuen Rettungsbootes „Christophorus II“ fungierte, waren auch hochrangige Vertreter der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) und des Christophorus-Rats anwesend. Adriano Gabaglio, Präsident des Christophorus-Rats, Ernst Altherr, Mitglied des Rats für die Region Ost, und dessen Nachfolger, Martin Schmid, reisten eigens für die Zeremonie nach Rorschach. Sie brachten nicht nur ihre Anerkennung, sondern auch die begehrte Verdienstmedaille und eine Ehrenurkunde mit. Die Auszeichnung ist umso bemerkenswerter, da der Christophorus-Rat, der seit 1946 existiert, normalerweise Einzelpersonen für deren heldenhafte Rettungstaten ehrt. Organisationen werden nur äußerst selten bedacht. Die Seerettung Rorschach hat sich diese seltene Ehre im vergangenen Sommer durch eine herausragende Rettungsaktion auf dem Bodensee verdient. Am Abend des 2. Juli, bei föhnigem Wetter, geriet ein Stand-Up-Paddler in Seenot, etwa 400 Meter vom Ufer entfernt. Mauro Montagner, ein erfahrener Bootsführer der Seerettung Rorschach, erinnerte sich an den Alarm, der um 20.16 Uhr ausgelöst wurde. Ein Anrufer meldete einen Paddler in Not nahe des Würth-Gebäudes, der immer wieder von seinem Brett fiel. Der ablandige Wind stellte eine erhebliche Gefahr dar, wie Montagner betonte. Unverzüglich wurde Alarm ausgelöst, und acht Minuten später stach die „Neptun II“ mit einer vierköpfigen Besatzung in See. Der erschöpfte Paddler konnte schnell aus dem Wasser geborgen werden. Bei der weiteren Erkundung stellte sich heraus, dass der Mann nicht der Einzige in Schwierigkeiten war. Acht weitere Paddler mussten einzeln angefahren und gerettet werden. Die Bilanz dieser dramatischen Rettungsaktion war beeindruckend: Insgesamt wurden sieben Stand-Up-Paddler und neun Personen aus dem Wasser geholt. Der Christophorus-Rat, eine Initiative der SLRG, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Personen zu ehren, die andere aus lebensbedrohlichen Situationen auf dem Wasser retten. Laut Adriano Gabaglio werden jährlich durchschnittlich 50 bis 60 Fälle gemeldet, von denen drei bis vier zu einer Medaillenvergabe führen. Die SLRG, die in ihren sechs Regionen schweizweit vertreten ist, nutzt den Christophorus-Rat als Plattform, um Zivilcourage anzuerkennen und zu fördern. Die Seerettung Rorschach selbst besteht aus 23 engagierten Männern und Frauen, die sich für die Sicherheit auf dem Bodensee zwischen Steinach und Rheineck einsetzen. Allein im Jahr 2025 rückten sie nach Alarmen 36 Mal aus und konnten dabei 51 Menschen retten. Obmann Remo Pfändler zeigte sich angesichts der Ehrung dankbar und betonte, dass sie die Motivation für die weitere wichtige Arbeit des Vereins stärke. Die kontinuierliche Bereitschaft und der unermüdliche Einsatz der Seerettung Rorschach sind ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit auf dem Bodensee und ein Vorbild für ehrenamtliches Engagement





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