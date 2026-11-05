Seco Arbeitslosigkeit Oktober 2023: Quote stabil bei 3,1 Prozent

Das Seco meldet im Oktober eine leichte Zunahme der Arbeitslosenzahlen, doch die saisonbereinigte Quote bleibt bei 3,1%. Analyse der Konjunktur und Prognose für 2027.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft ( Seco) hat am Donnerstag die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit in der Schweiz für den Oktober 2023 veröffentlicht. Die Daten zeigen ein komplexes Bild: Während die reinen Meldezahlen leicht anstiegen, bleibt die wirtschaftliche Gesamtlage weitgehend stabil. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote verharrt unverändert auf dem Niveau des Vormonats September.

Stabile Quote trotz leichten Anstiegs der Meldungen

Ende Oktober 2023 waren insgesamt 141.015 Personen bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat September bedeutet dies einen Anstieg von 535 Personen, was einer prozentualen Zunahme von 0,4 Prozent entspricht. Dieser Wert ist für den Monatswechsel Oktober außergewöhnlich gering ausgefallen. In den beiden vorangegangenen Jahren hatten die Arbeitslosenzahlen im Oktober typischerweise um rund 2.000 beziehungsweise 3.200 Personen zugenommen. Trotz dieses leichten Anstiegs der Rohzahlen blieb die saisonbereinigte Quote bei 3,1 Prozent. Das Seco betonte, dass diese Quote weiterhin leicht über dem Durchschnitt liegt, der innerhalb eines normalen Konjunkturzyklus zu erwarten wäre. Eine weitere deutliche Verschlechterung des Arbeitsmarktes ist jedoch aktuell nicht festzustellen.

Also read Arbeitslosigkeit in Graubünden im Oktober leicht angestiegen

Wirtschaftswachstum führt noch nicht zu mehr Jobs

Jérôme Cosandey, der Direktor der Seco-Direktion für Arbeit, erklärte in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, dass sich die Schweiz seit sechs Monaten praktisch in einem stillstand befindet. Dieser Stillstand betrifft die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit, die sich seit Mai kaum verändert habe. Dies gelte unabhängig vom Alter, Geschlecht oder der geografischen Region der Arbeitnehmer. Cosandey führte aus, dass die wirtschaftliche Erholung noch nicht in signifikant sinkenden Arbeitslosenzahlen niedergeschlagen sei. Das sei ein typisches Verhalten in der wirtschaftlichen Erholungsphase. Unternehmen neigen dazu, bei einem Anstieg der Konjunktur zunächst ihre bestehenden Mitarbeiter stärker auszulasten, bevor sie neue Personalstellen ausschreiben und besetzen. Dieser Effekt zeigt sich auch in den Daten zur Kurzarbeit. Die Zahl der für Kurzarbeit vorangemeldeten Beschäftigten ist seit Jahresbeginn um rund 20.000 Personen beziehungsweise 52 Prozent gesunken. Dieser Rückgang sei breit abgestützt und betreffen Sektoren wie den Maschinen- und Fahrzeugbau, die Metallindustrie sowie die Uhrenindustrie.

Advertisement

Rückgang der offenen Stellen und Prognose für 2027

Ein weiterer Indikator für den Arbeitsmarkt ist die Zahl der offenen Stellen. Im Oktober 2023 waren bei den RAV 40.462 Stellen gemeldet. Dies entspricht einem Rückgang von 8,5 Prozent gegenüber dem Vormonat September. Jérôme Cosandey warnte jedoch davor, aus dieser Entwicklung pauschal auf eine allgemeine Zurückhaltung bei Neueinstellungen zu schließen. Die Statistik der RAV erfasse nur einen Teil der tatsächlich ausgeschriebenen Stellen und damit nicht das gesamte Marktgeschehen. Für die Zukunft gibt das Seco eine vorsichtige Prognose ab. Gemäß der Konjunkturprognose vom September 2023 wird für das Jahr 2027 eine leichte Verbesserung erwartet. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote könnte von den aktuellen 3,1 Prozent im laufenden Jahr auf 3,0 Prozent im Jahr 2027 sinken. Cosandey betonte jedoch, dass Risiken bestehen, wie etwa die unklare geopolitische Lage im Nahen Osten, die diese positive Entwicklung beeinflussen könnten.