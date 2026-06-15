Sechs Tote bei Helikopterunfall in Rio de Janeiro

Mindestens sechs Menschen sind bei einem Helikopterunfall in Rio de Janeiro ums Leben gekommen. Die Kollision zweier Hubschrauber ereignete sich am Morgen in der Nähe des Stadtteils Recreio dos Bandeirantes.

Bei einem Helikopterunfall im Westen von Rio de Janeiro sind am Sonntag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Kollision zweier Hubschrauber ereignete sich am Morgen in der Nähe des Stadtteils Recreio dos Bandeirantes.

Beide Helikopter stürzten nach dem Zusammenstoß ab. Nach Angaben der Behörden gingen die Wrackteile in der Nähe eines Autohandels nieder. Durch den Aufprall brach ein Großbrand aus, der mehrere abgestellte Fahrzeuge erfasste. Zahlreiche Feuerwehrkräfte wurden zum Unglücksort entsandt, um die Flammen zu bekämpfen.

Die Rettungskräfte fanden ein weitläufiges Trümmerfeld vor. Nach bisherigem Stand befanden sich alle Todesopfer an Bord der Hubschrauber. Verletzte oder Tote am Boden wurden zunächst nicht gemeldet. Der eine war ein Bell 206B und trug das Kennzeichen PP-MAC, der andere ein Airbus H125 mit Kennzeichen PR-DJJ.

Der Unfall ereignete sich, als ein deutscher Airbus A320 in der Nähe der beiden Hubschrauber vorbeiflog und eine Kollisionswarnung auslöste. Die Warnung kam zu spät, um die Kollision zu verhindern. Der Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten an Bord, der ebenfalls an der Szene war, blieb unbeschädigt. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht vollständig geklärt und werden weiter untersucht





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