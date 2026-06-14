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Sechs Tote bei Helicopter-Kollision in Rio de Janeiro

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Sechs Tote bei Helicopter-Kollision in Rio de Janeiro
HelikopterKollisionRio De Janeiro
📆14/06/2026 19:39:00
📰tagesanzeiger
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Bei einem Zusammenstoß zweier Hubschrauber in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro sind alle sechs Insassen getötet worden. Eines der Opfer ist möglicherweise der US-amerikanische Musiker Oliver Tree. Die Ursache des Unglücks wird untersucht.

Bei einem Luftkollision von zwei Helikopter n in Rio de Janeiro sind alle sechs Insassen ums Leben gekommen. Die beiden Maschinen stürzten auf den Parkplatz eines Autohauses.

Unter den Opfern soll sich auch der US-Musiker Oliver Tree befinden, wie brasilianische Medien berichten. Die Identifizierung der Toten war zunächst noch nicht abgeschlossen. In einem Helikopter befanden sich vier Passagiere und ein Pilot, im anderen nur der Pilot. Die Unglücksursache ist unklar, die Luftwaffe hat Ermittlungen eingeleitet

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Helikopter Kollision Rio De Janeiro Oliver Tree Unfall

 

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