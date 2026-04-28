Der Kenianer Sebastian Sawe hat als erster Mensch einen offiziellen Marathon unter zwei Stunden gelaufen. Möglich wurde dieser Rekord durch die federleichten Superschuhe von Adidas, die mit innovativer Technologie ausgestattet sind. Der Erfolg ist ein strategischer Triumph für Adidas im Wettbewerb mit Nike und zeigt, wie Technologie den Sport revolutioniert.

Sebastian Sawe hat als erster Mensch einen offiziellen Marathon unter zwei Stunden gelaufen – ein Triumph, der nicht nur auf seine außergewöhnliche Leistung zurückzuführen ist, sondern auch auf die revolutionären Schuhe von Adidas .

Der 29-jährige Kenianer zeigte in London, wie Technologie und Athletik Hand in Hand gehen können. Mit einem Gewicht von nur 99 Gramm sind die Superschuhe von Adidas 30 Prozent leichter als ihr Vorgängermodell. Diese Leichtigkeit wird durch eine Kombination aus innovativem Schaumstoff, einer Karbonplatte und ultraleichten Komponenten erreicht. Jeder Schritt wird durch die Karbonsohle mit einem zusätzlichen Impuls nach vorne unterstützt, was die Laufleistung erheblich verbessert.

Allerdings hat dieser Fortschritt auch einen Nachteil: Nach einem einzigen Marathon ist der Schuh praktisch unbrauchbar. Trotz des hohen Preises von über 500 Euro ist die Nachfrage unter Profisportlern enorm. Der Erfolg von Sawe ist nicht nur ein sportlicher Meilenstein, sondern auch ein strategischer Sieg für Adidas im Wettbewerb mit Nike. Die Amerikaner hatten die Karbon-Technologie vor etwa zehn Jahren entwickelt und galten lange als unschlagbar.

Doch jetzt kommt der Coup aus Deutschland, und die Börse reagierte prompt auf den Triumph. Die Superschuhe sind jedoch nicht für jeden geeignet. Sie sind speziell für Spitzenläufer mit trainierter Muskulatur konzipiert und können für Hobbysportler sogar gesundheitsschädlich sein. Der Verband hat bereits reagiert und klare Regeln aufgestellt: nur eine Karbonplatte pro Schuh und eine maximale Sohlendicke von 40 Millimetern.

Innerhalb dieser Vorgaben setzen Adidas und andere Hersteller alles daran, die Grenzen des Möglichen weiter zu verschieben. Der weltweite Markt für Laufschuhe ist mit 19 Milliarden Euro ein lukratives Geschäft, und der Werbeeffekt der Superschuhe ist enorm. Sebastian Sawes Rekord ist nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein Beweis für die Macht der Innovation im Sport





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