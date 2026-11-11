Scott Colom gewinnt US-Senatssitz in Mississippi historisch

Demokrat Scott Colom besiegt Cindy Hyde-Smith bei der Wahl zum US-Senat in Mississippi. Er ist der erste schwarze Senator des Bundesstaats seit 1875.

Scott Colom hat die Wahl zum US-Senat im Bundesstaat Mississippi gewonnen. Damit bricht der Demokrat eine lange politische Tradition im Süden der USA. Er besiegt die Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp.

Historischer Sieg in Mississippi

Colom ist der erste demokratische Kandidat, der seit mehr als vier Jahrzehnten eine Wahl für den US-Senat in Mississippi gewinnt. Die Nachrichtenagentur AP bestätigt diesen Sieg gut eine Woche nach der Abstimmung. Die Meldung basiert auf genauen Stimmauszählungen und aktuellen Wahlbefragungen. Der Rechtsanwalt aus Mississippi feiert diesen Moment als persönlichen und politischen Durchbruch.

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Colom wird zudem der erste schwarze Senator des Bundesstaats Mississippi seit Ende des 19. Jahrhunderts sein. Mississippi hat mit knapp 37 Prozent der Bevölkerung den höchsten Anteil Schwarzer in den USA. Trotzdem gab es seit über einem Jahrhundert keinen schwarzen US-Senator mehr. Ein Großteil der Wähler sah laut Umfragen die Politik von Donald Trump als zentralen Preistreiber. Das betraf auch den Iran-Konflikt und die hohen Lebenshaltungskosten.

Kampagne gegen hohe Lebenshaltungskosten

Der Kern der Kampagne von Scott Colom drehte sich um die Wirtschaftslage. Er nannte seine Gegenkandidatin Cindy Hyde-Smith vor der Wahl "Cindy High Prices". Dieser Name sollte an die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten erinnern. Dieses Thema war nicht nur in Mississippi, sondern auch landesweit von großer Bedeutung. Die Inflation und die Kosten für den Alltag bestimmten die Debatten.

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Bei der Präsidentschaftswahl 2024 hatte Donald Trump in Mississippi noch mit mehr als 20 Prozentpunkten Vorsprung vor der demokratischen Kandidatin gewonnen. Dieser große Abstand zum Republicanischen Präsidentschaftskandidaten machte Coloms Sieg umso bemerkenswerter. Er nutzt die Unzufriedenheit der Wähler über die Preislage strategisch aus. Die Stimmung im Staat hat sich deutlich gewendet.

Historischer Kontext und Zukunft

Die politische Landschaft in Mississippi wird sich durch diesen Sieg verändern. 1875 zog der zuvor versklavte Blanche Kelso Bruce für den Bundesstaat in den US-Senat ein. Seitdem war diese Repräsentation schwarzer Interessen auf höchster Ebene unterbrochen. Colom bricht nun diese lange Pause.

Ab Januar sind 55 der 100 Sitze im US-Senat besetzt. Das Rennen in Alaska bleibt weiterhin offen. Dort liegt die demokratische Kandidatin Mary Peltola aktuell knapp in Führung. Die Ergebnisse in diesen beiden Bundesstaaten zeigen einen deutlichen Wandel in der politischen Landschaft. Die Demokraten sehen darin eine Chance für ihre zukünftige Strategie.

Scott Colom tritt sein Amt als Senator an, sobald die Ergebnisse amtlich bestätigt sind. Sein Sieg markiert ein neues Kapitel in der Geschichte von Mississippi. Die Wähler haben deutlich gemacht, dass wirtschaftliche Sorgen über parteipolitische Traditionen gehen. Die politische Zukunft des Bundesstaats wird nun von einer neuen Dynamik geprägt sein.