SCL Tigers unterliegen Davos nach turbulentem Spiel

Die SCL Tigers verloren ein umkämpftes Spiel gegen den HC Davos mit 3:4. Trotz eines guten Starts und der Hoffnung durch einen Debütanten fehlte am Ende das Glück, um Punkte mitzunehmen. Entscheidende Momente, wie ein Pfostenschuss und individuelle Fehler, kosteten Langnau den möglichen Erfolg.

Am Ende zahlte Langnau Lehrgeld, doch ein Neuer weckte die Hoffnung auf mehr. Nach einem starken Beginn kassierten die SCL Tigers unerwartet Tor um Tor. Dank eines Debütanten blieb das Spiel gegen den HCD bis zum Schluss offen. Saku Mäenalanen verpasste kurz vor Spielhälfte die mögliche Vorentscheidung für Langnau.

Die Tigers kämpften bis zum Schluss engagiert um den Punktgewinn. Eine Frage, die die SCL Tigers an diesem Abend noch lange beschäftigen dürfte, lautete: Was wäre gewesen, wenn? Saku Mäenalanen hatte das leere Tor vor sich, der Davoser Goalie Sandro Aeschlimann schien bereits geschlagen, doch der Finne traf nur den Pfosten. Es wäre kurz vor Ende des zweiten Drittels das 3:1 für Langnau gewesen. 16 Sekunden später stand es 2:2. Es war der Anfang vom Ende der SCL Tigers. Die Partie endete schliesslich mit einem 3:4. Das Spiel war geprägt von Wendungen und zeigte die Stärken und Schwächen beider Teams. Die SCL Tigers zeigten eine gute Leistung, mussten aber am Ende Lehrgeld zahlen. \Die Tore fielen wie folgt: Petersson (Meier, Björninen/Ausschluss Dahlbeck) 1:0. 24. Frick (Stransky, Knak) 1:1. 27. Björninen (Julian Schmutz, Bachofner) 2:1. 30. (29:46) Knak (Stransky, Andersson) 2:2. 36. (35:14) Kessler (Andersson, Corvi/Ausschluss Kinnunen) 2:3. 37. (36:09) Nussbaumber (Tambellini, Asplund) 2:4. 50. Petersson (Kinnunen, Allenspach) 3:4. \Die Aufstellungen waren wie folgt: SCL Tigers: Boltshauser; Kinnunen, Mathys; Meier, Baltisberger; Erni, Guggenheim; Lehmann; Julian Schmutz, Björninen, Mäenalanen; Rohrbach, O’Reilly, Pesonen; Petersson, Felcman, Allenspach; Bachofner, Salzgeber, Lapinskis. SCL Tigers ohne Fahrni, Flavio Schmutz, Riikola, Paschoud, Petrini (verletzt). Davos ohne Guebey, Lemieux (überzählig). Bemerkenswert waren der Pfostenschuss von Mäenalanen in der 16. und 30. Minute sowie die Tatsache, dass die SCL Tigers von 57:27 bis 60:00 ohne Goalie und mit einem sechsten Feldspieler spielten. In der 58:35 Minute nahm Langnau ein Time-out. Die Partie begann vielversprechend für die SCL Tigers. Sie ärgerten den HC Davos, ein Top-Team, das zunächst den gleichen Fehler beging wie viele andere Mannschaften gegen Langnau. Der HCD, nach fünf Spielen das einzige Team ohne Niederlage in der National League, versuchte, seiner Favoritenrolle mit spielerischen Mitteln gerecht zu werden, was sich rächen sollte. Die frühe Führung, ein Eigentor der Davoser, resultierte aus einem Schuss von Petersson, der durch Frick und Aeschlimann abgefälscht wurde. Die Führung, die bis ins Mitteldrittel anhielt, war verdient, da Mäenalanen bereits einen Pfostenschuss hatte und das Team mit viel Leidenschaft und Zweikampfstärke agierte. \Die Wende im Spiel kam mit dem Ausgleich zum 2:2 durch Knak. Ab der Spielhälfte änderte sich das Spielgeschehen. Der HC Davos besann sich auf seine physische Stärke und erzielte weitere Tore. Bei den SCL Tigers zeigten sich Defizite, insbesondere in der Defensive. Junge Spieler wie Noah Meier und Jiri Felcman zahlten Lehrgeld. Das Boxplay der Tigers wirkte desorientiert. Trotzdem gaben die SCL Tigers bis zum Schluss nicht auf und kamen durch Petersson noch einmal ran. Petersson, der bei seinem Debüt zwei Tore erzielte, bewies seinen Wert für die Tigers. Sein Anschlusstreffer leitete eine wilde Schlussphase ein, in der sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch lieferten. Trotzdem reichte es für Langnau nicht mehr zum Punktgewinn





SCL Tigers HC Davos Eishockey National League Spielbericht

