Hochspannung in der National League: Die SCL Tigers, der SC Bern, der EV Zug und Fribourg-Gottéron setzen ihre Erfolgsserien fort. Einzelne Akteure brillieren.

Die Schweizer Eishockey- National League zeigt sich in ihrer typischen Intensität. Die SCL Tigers aus Langnau haben am Heim-Eis gegen Ambri-Piotta mit 6:4 gewonnen und damit ihren dritten Heimsieg in Folge gefeiert. Der Start war extrem aggressiv. Schon nach 39 Sekunden lag der Puck im Netz.

SCL Tigers dominieren Ambri-Piotta deutlich

Die Emmentaler kombinierten spielerisch elegant durch die indisponierte Abwehr von Ambri-Piotta. Sämtliche vier Sturmlinien der Langnauer waren torgefährlich. Nando Eggenberger erzielte zwei Treffer für sein Team. Der Bündner steht seit dieser Spielzeit im Aufgebot der Tigers. Kürzlich unterzeichnete er einen neuen Vertrag für die kommende Saison.

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Nach dem Stand von 5:1 durch Jonathan Dahlen in der 33. Minute war die Partie für Ambri-Piotta bereits entschieden. Der Torhüter Philip Wüthrich musste das Tor verlassen lassen. Die Tessiner versuchten noch eine Aufholjagd und verkürzten auf 4:5. Ein Empty-Netter von Saku Mäenalanen beendete diese Hoffnungen jedoch endgültig. Mäenalanen hatte den Torreigen ursprünglich eröffnet.

SC Bern besiegt Kloten trotz schwieriger Phase

Der SC Bern hat in Bern gegen das Schlusslicht SC Kloten mit 5:2 gewonnen. Damit liegt die Siegesserie bei vier Spielen. Die Partie gestaltete sich für die formstarken Berner jedoch schwerer als erwartet. Marco Lehmann sorgte für den entscheidenden Unterschied. Der Ex-Klotener hatte vier Wochen verletzt gefehlt.

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Das Comeback des 27-Jährigen war erfolgreich. Er traf mit einem Schuss zur Lattenunterkante zum 3:1. Im Schlussdrittel folgte der wegweisende 4:2-Treffer. Die Berner hatten nach einem fulminanten Anfang zweimal den Anschlusstreffer hinnehmen müssen. Elia Liniger, der 18-Jährige Sohn von Trainer Michael Liniger, erzielte seine Torpremiere in der National League.

Sein Treffer stand nach 18 Minuten bei 1:2. Später sorgte Simon Meier für den 2:3-Anschluss. Meier ist 21 Jahre alt. Dennoch behielt der SC Bern am Ende die Nase vorne und festigte seine Position im vorderen Teil der Tabelle.

EV Zug mit historischem Rekordtreffer

Der EV Zug feierte zuhause gegen Genf-Servette einen 7:1-Sieg. Es war der sechste Sieg in den letzten sieben Spielen. Die Zentralschweizer spielten sich vor eigenem Anhang in einen veritablen Torrausch. Das Mitteldrittel ging mit 5:0 an die Zuger. Grégory Hofmann erzielte zwei Tore in dieser Phase.

Nach dem 5:1 durch Hofmann in der 35. Minute kam Joren van Pottelberghe für Stéphane Charlin aufs Eis. Nur 44 Sekunden später stand es 6:1. Andreas Wingerli erzielte das Tor. Auch Wingerli traf doppelt. Sein Treffer zum 6:1 war entscheidend.

Kurz vor der zweiten Sirene erzielte Lino Martschini den 7:1-Auswärtstreffer. Damit wurde er zum neu alleinigen Zuger Rekordschützen. Er hat nun 261 Tore in der Vereinsgeschichte erreicht. Dieser Meilenstein unterstreicht die offensive Stärke des EV Zug.

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Fribourg-Gottéron und Lugano-Ajoie Ergebnisse

Der Meister Fribourg-Gottéron feierte gegen die kriselnden Rapperswil-Jona Lakers einen 3:0-Sieg. Henrik Borgström wurde zum Matchwinner. Der Schwede erzielte zwei Tore. Er traf nach einer schönen Kombination zur Führung. Im Powerplay verdoppelte er mit einem weiteren Präzisionsschuss zum 2:0.

Ludovic Waeber zementierte seinen Status als aktuell bester Goalie der Liga. Er hielt seinen ersten Shutout in dieser Saison. Nico Dünner von den Lakers verdiente sich den Fairplay-Award. Er meldete dem Head-Schiedsrichter, er sei gestrauchelt und nicht gefoult worden. Die Freiburger entgingen somit einer Strafe.

Bei Lugano gegen Ajoie endete die Partie 2:3 nach Penaltyschießen. Daniel Carr erzielte beim Gastspiel in Lugano kurz nach Beginn des Mitteldrittels das 1:1. Carr wird von der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland strafrechtlich verfolgt. Offenbar irritiert ihn das Verfahren nicht. Im Shootout traf Carr als einziger Akteur.

Damit sicherte er den Jurassiern den Zusatzpunkt. Die Begegnung zeigte wieder die hohe Qualität der National League. Alle Spiele waren umkämpft. Die Mannschaften demonstrierten ihre taktische Disziplin. Die Tabellenführung bleibt spannend. Die kommenden Spiele werden weitere Höhepunkte versprechen.