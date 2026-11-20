Der geplante Start der Arena-Sanierung der SCL Tigers verschiebt sich auf die Spielzeit 2028/29. Logistische Konflikte mit einem Nachbargrundstück verursachen die Verzögerung.

Der Umbau der Eishockey -Arena der SCL Tigers in Langnau im Emmental wird sich um ein Jahr verspäten. Der Club bestätigte kürzlich, dass die geplante Sanierung und Erweiterung der Heimstätte nicht wie ursprünglich vorgesehen im Frühjahr 2027 beginnen wird. Stattdessen ist der Baustart nun für die Saison 2028/29 anvisiert. Diese Verschiebung betrifft alle Phasen der Modernisierung, die für die Zukunft des Vereinsinfrastruktur entscheidend sind.

Logistische Gründe für die Verzögerung des Bauprojekts

Die SCL Tigers führen die Verzögerung auf rein logistische Herausforderungen zurück. Im unmittelbaren Umfeld des Eisstadions findet zur gleichen Zeit ein weiteres separates Bauprojekt statt. Diese parallelen Bauarbeiten in der Nachbarschaft machen es unmöglich, die Arbeiten an der Arena im geplanten Zeitraum im Frühling 2027 zu starten. Die räumliche Enge und die notwendigen Koordinierungen erfordern einen zeitlichen Abstand, um den laufenden Betrieb und die Sicherheit zu gewährleisten. Somit ergibt sich eine Lücke, die den Start terminlich nach hinten verschieben muss.

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Ziele der Sanierung und Kapazitätserweiterung

Trotz des terminlichen Rückschlags bleiben die technischen Ziele des Projekts unverändert. Die SCL Tigers AG will die gewonnene zusätzliche Zeit nutzen, um die Planung des umfangreichen Vorhabens weiter zu präzisieren. Das Projekt gilt innerhalb des Clubs als anspruchsvoll und komplex. Im Fokus stehen die grundlegende Sanierung der Westtribüne sowie ein genereller Ausbau des Stadions. Die Erweiterung zielt darauf ab, die Kapazität signifikant zu steigern, um mehr Fans aufnehmen zu können.

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Neue Sitzplatz- und Stehplatz-Kapazitäten

Die konkreten Zahlen zur Erweiterung der Emmental-Versicherung-Arena wurden vom Verein bestätigt. Vorgesehen ist die Addition von rund 270 neuen Sitzplätzen. Zusätzlich sollen 50 Stehplätze für dynamische Fanbereiche integriert werden. Diese Maßnahmen dienen der nachhaltigen Weiterentwicklung der Infrastruktur. Das Management betont, dass die infrastrukturellen Voraussetzungen für die langfristige Zukunft der SCL Tigers gestärkt werden sollen. Es wurden keine weiteren Anpassungen am Zeitplan oder am Umfang des Projekts in der offiziellen Mitteilung genannt.

Ausblick und strategische Bedeutung für den Verein

Die Verschiebung auf die Saison 2028/29 bedeutet eine längere Vorplanungsphase für die Verantwortlichen. Die SCL Tigers AG nutzt die Zeit strategisch, um Fehlerquellen in der Logistik auszuräumen. Eine reibungslose Durchführung der Bauarbeiten wird entscheidend sein, um den Spielbetrieb in der folgenden Saison nicht zu beeinträchtigen. Die Emmental-Versicherung-Arena bleibt das Herzstück des Clubs. Die Modernisierung ist essenziell, um den sportlichen und wirtschaftlichen Ansprüchen des professionellen Eishockeys in der Schweiz gerecht zu werden. Die Fans in Langnau müssen nun etwas länger auf die neue Arena warten, deren Fertigstellung als wichtiger Schritt für den Verein gewertet wird.