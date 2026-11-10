Schwyz lehnt Easyvote-Beilage ab Regierungsrat will keine Sonderinformationen

Der Regierungsrat Schwyz beantragt, ein Postulat zur Easyvote-Beilage nicht erheblich zu erklären. Ziel war Entlastung junger Erwachsener, doch der Kanton setzt auf neutrale Standardunterlagen für alle Stimmberechtigten.

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz wird dem Kantonsrat beantragen, ein eingereichtes Postulat zur Einführung von Easyvote -Beilagen in den offiziellen Abstimmungsmaterialien nicht als erheblich zu erklären. Dieser Beschluss stellt eine klare Absage an den Versuch dar, das kantonale System der Informationsverbreitung während Volksabstimmungen durch zielgruppenspezifische Zusatzmaterialien zu erweitern. Die Anfrage zielte darauf ab, insbesondere junge Erwachsene besser in den demokratischen Prozess einzubinden und mögliche Hürden bei der Politischen Teilhabe abzubauen.

Absage an Easyvote-Beilagen im Kanton

Der Regierungsrat begründet seine Empfehlung zur Nicht-Erklärung des Postulats mit der bestehenden Pflicht des Kantons, allen Stimmberechtigten identische, neutrale, vollständige und rechtsverbindliche Abstimmungserläuterungen zur Verfügung zu stellen. Eine zusätzliche Beilage oder die Veröffentlichung von zielgruppenspezifischen Erklärvideos durch den Kanton wird als nicht notwendig erachtet. Die Kernargumentation lautet, dass die staatliche Aufgabe darin besteht, eine gleichberechtigte Informationsgrundlage für die gesamte Bevölkerung zu sichern, anstatt separate Kanäle für bestimmte Demografien zu schaffen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass keine Gruppen durch unterschiedliche Informationsdichten benachteiligt oder verwirrt werden.

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Hintergrund des Easyvote-Antrags

Die ursprünglichen Antragsteller forderten die Prüfung einer Pilotphase mit Easyvote oder einem gleichwertigen Angebot. Ziel dieses Vorhabens war es, eine allfällige Überforderung oder eine Informationslücke bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren zu reduzieren. Easyvote konzentriert sich primär auf diese Altersgruppe und verfolgt das erklärte Ziel, politische Themen sowie Informationen zu Abstimmungen, Wahlen und den politischen Institutionen der Schweiz in einer allgemein verständlicheren Form aufzubereiten. Die Befürworter sahen in diesem Ansatz ein wichtiges Instrument, um die politische Partizipation junger Menschen zu stärken und die Distanz zwischen politischen Institutionen und der jüngeren Generation zu verringern.

Rechtliche und verfahrensrechtliche Prüfung

Ein Postulat dient als Instrument, um den Regierungsrat aufzufordern, die Vorlage einer entsprechenden Vorlage an den Kantonsrat zu prüfen oder andere Massnahmen zu ergreifen. Die Verfahrensordnung sieht vor, dass der Regierungsrat innert sechs Monaten nach Einreichung Stellung zum Postulat nimmt. Anschliessend entscheidet der Kantonsrat über die Frage, ob das Anliegen als erheblich erklärt wird. Nur wenn diese Erklärung erfolgt, erhält der Regierungsrat zwei Jahre Zeit, um dem Kantonsrat einen detaillierten Bericht zu unterbreiten. Mit Abschluss der Berichterstattung ist das Postulat rechtlich erledigt. Alternativ kann mit einem Postulat auch das Ergreifen des Kantonsreferendums oder das Einreichen einer Standesinitiative beauftragt werden.

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Konsequenzen für die künftige Praxis

Die Ablehnung des Postulats bedeutet, dass der Kanton Schwyz auch in Zukunft an seiner Linie der einheitlichen Informationsbereitstellung festhalten wird. Es werden keine Experimente mit speziellen Beilagen für Jugendliche oder junge Erwachsene im Kontext von Volksabstimmungen durchgeführt. Dies schliesst aus, dass der Staat durch separate Medien in die politische Meinungsbildung bestimmter Altersgruppen eingreift. Die Verantwortlichkeit bleibt beim individuellen Engagement der Bürger und bei den etablierten Medienberichten. Der Fokus liegt weiterhin auf der Neutralität und Verbindlichkeit der amtlichen Texte, ohne sie durch ergänzende, vereinfachende Formate zu ergänzen.

Weitere Schritte und politische Debatte

Nach der Stellungnahme des Regierungsrats ist nun der Kantonsrat in der Verantwortung, die endgültige Entscheidung über die Erheblichkeit des Postulats zu treffen. Sollte der Kantonsrat den Antrag des Regierungsrats unterstützen, wird das Postulat nicht weiter behandelt. Dies verhindert, dass die Verwaltung Ressourcen für die Prüfung einer Pilotphase aufwenden muss. Die Diskussion um die digitale und altersgerechte Aufbereitung politischer Informationen ist jedoch nicht beendet. Andere Kantone oder politische Gruppen könnten ähnliche Initiativen auf nationaler Ebene oder in anderen Regionen vorantreiben, um den aktuellen Herausforderungen der politischen Bildung im digitalen Zeitalter zu begegnen. Bisher bleibt Schwyz jedoch bei seiner konservativen Auslegung der Informationspflicht.