Der Schwingerkönig Armon Orlik hat seine Beziehung zu Magdalena Erni, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz, öffentlich gemacht. Die 22-Jährige wurde beim Glarner-Bündner Kantonalschwingfest in Näfels gesehen, wie sie Orliks Sieg bejubelte.

Nach seinem Triumph am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis im letzten Jahr scheint für Armon Orlik auch privat das Glück auf seiner Seite zu sein. Der 31-jährige Bündner Schwingerkönig , der im vergangenen September den prestigeträchtigen Titel errang und damit in die Geschichte des Schweiz er Nationalsports einging, hat seine Beziehung zu Magdalena Erni öffentlich gemacht.

Die 22-jährige Thunerin ist Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz und damit eine prominente Figur in der politischen Landschaft der Alpenrepublik. Das Paar wurde am Pfingstmontag beim Glarner-Bündner Kantonalschwingfest in Näfels gesichtet, wo Erni Orliks Sieg begeistert bejubelte. Die beiden wirkten vertraut und glücklich, während Orlik nach seinem erneuten Erfolg im Sägemehlring gefeiert wurde.

Armon Orlik, der aus dem Bündner Oberland stammt und seit Jahren zu den Spitzenschwingern zählt, zeigte sich gegenüber der Presse zwar wortkarg, bestätigte aber die Beziehung gegenüber engen Vertrauten. Alles andere bleibe privat, liess er verlauten, doch die öffentliche Präsenz des Paares spricht Bände. Magdalena Erni, die in Thun aufwuchs und an der Universität Bern Volkswirtschaft studiert, arbeitet Teilzeit bei einer Umweltorganisation und engagiert sich leidenschaftlich für grüne Politik.

Ihre Rolle als Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz macht sie zu einer einflussreichen Stimme in der Klimadebatte und in sozialen Fragen. Dass sie nun mit einem Schwingerkönig liiert ist, der traditionell eher als konservative Figur gilt, sorgt für Gesprächsstoff in der Schweizer Öffentlichkeit. Die Familien beider Seiten scheinen die Verbindung zu unterstützen. Orliks Mutter Helena, die selbst in der Mitte-Partei aktiv ist, war in Näfels anwesend und wurde Seite an Seite mit ihrer möglichen zukünftigen Schwiegertochter gesehen.

Dies deutet auf eine herzliche Aufnahme Ernis in den Orlik-Clan hin. Magdalena Erni hingegen bringt politisches Engagement und eine akademische Laufbahn in die Beziehung ein, was zeigt, dass die Liebe keine Grenzen zwischen Sport und Politik, zwischen Tradition und Moderne kennt. Für Armon Orlik, der nach seinem Königstitel auch sportlich weiterhin auf Erfolgskurs ist, scheint das Privatleben nun ebenfalls zu blühen. Die Schweizer Medien spekulieren bereits über eine mögliche Hochzeit, doch das Paar hält sich bedeckt.

Fest steht: Die Verbindung zwischen dem Schwingerkönig und der Grünen-Politikerin ist ein unerwartetes, aber faszinierendes Zeichen für die Vielfalt der Schweizer Gesellschaft. Die öffentliche Reaktion auf die Beziehung ist gemischt, aber überwiegend positiv. Viele sehen darin eine Brücke zwischen unterschiedlichen Milieus: dem traditionellen Schwingsport, der tief in der ländlichen Schweiz verwurzelt ist, und der modernen, urbanen Umweltbewegung. Magdalena Erni selbst äusserte sich bislang nicht offiziell zu ihrer Beziehung, doch ihre Anwesenheit bei den Schwingfesten spricht eine klare Sprache.

Armon Orlik hingegen geniesst die Unterstützung seiner Fans, die ihn nicht nur als Sportler, sondern auch als Menschen feiern. Die kommenden Monate werden zeigen, ob das Paar noch häufiger gemeinsam auftreten wird oder ob die Privatsphäre im Vordergrund steht. Eines ist sicher: Die Liebe zwischen Armon Orlik und Magdalena Erni hat die Schweizer Medienlandschaft bereichert und zeigt, dass Gegensätze sich anziehen können





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