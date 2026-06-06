Schwingen und Volleyball: Bissig gewinnt in Uri, Schweizer Teams siegen in European League

Lukas Bissig gewinnt zum dritten Mal in Folge das Urner Kantonalschwingfest, während die Schweizer Volleyballnationalteams in der European League beide ihre Spiele gewinnen und sich für die EM 2028 qualifizieren können.

Im Schweizer Schwingen hat Lukas Bissig das Urner Kantonalschwingfest gewonnen. In einem rein urnerischen Schlussgang, dem ersten seit 1988, bezwang er Michael Zurfluh mit einem Überwurf.

Für den 23-jährigen Eidgenossen ist es bereits der vierte Kranzfestsieg insgesamt und der dritte in Folge bei diesem Kantonalen. Nach einem zunächst gestellten Gang im Anschwingen gegen Roman Wandeler dominierte Bissig seine folgenden fünf Gegner klar und schickte jeden ins Sägemehl. Der ursprünglich als Mitfavorit gehandelte Marcel Bieri konnte nach zwei gestellten Gängen nicht um den Sieg mitkämpfen und begnügte sich hinter Jonas Amrhyn mit dem geteilten dritten Rang. In der European League im Volleyball verbuchten beide Schweizer Nationalteams Siege.

Die Frauenmannschaft gewann beim zweiten Turnierauftritt klar mit 3:0 Sätzen gegen Albanien (25:14, 25:20, 25:18) und rehabilitierte sich für die Auftaktniederlage. Auch die Männer setzten sich souverän mit 3:0 gegen Bosnien-Herzegowina durch (25:21, 25:23, 25:19). Die European League dient als Qualifikation für die EM 2028, für die vier Startplätze über die Turnierserie vergeben werden. Nach drei Mini-Turnieren qualifizieren sich die vier besten Teams der Gesamtrangliste für die Halbfinals.

Zusammenfassend war es ein erfolgreicher Wettkampftag für die Schweiz im Schwingen und Volleyball. Während Lukas Bissig mit seinem dritten Sieg in Folge in Uri eine kleine Dominanzperiode im Schwingen unterstrich, zeigten beide Volleyballnationalteams eine starke Reaktion auf die ersten Ergebnisse. Die European League bietet den Teams die Möglichkeit, sich nicht nur für die Endrunde, sondern auch direkt für die Europameisterschaft 2028 zu qualifizieren, was den Siegen zusätzliches Gewicht verleiht





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