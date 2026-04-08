Schwingen für Anfänger: Einblicke in Tradition, Regeln und Rituale des Schweizer Nationalsports

Der Zürcher Schwing-Experte Thomas Renggli gibt in seiner Serie «Schwingen für Anfänger» einen umfassenden Einblick in die Welt des Schwingens. Von den Grundlagen und Regeln bis hin zu den grössten Festen und den wichtigsten Persönlichkeiten werden alle Aspekte des Schweizer Nationalsports beleuchtet.

Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, ist das ein deutliches Zeichen: Die Schwing-Saison nimmt Fahrt auf! Der Zürcher Schwing-Experte und Autor Thomas Renggli , bekannt durch seine Bücher, berichtet auf Nau.ch regelmässig über den beliebten Schweizer Nationalsport. In dieser Ausgabe seiner Serie « Schwingen für Anfänger» werden die Grundlagen und die Faszination dieses traditionellen Sports beleuchtet.

Von den ersten Kraftproben auf den verschiedenen Schwingfesten wie in Vinelz, Weesen, Untervaz und Buttwil bis hin zu den komplexen Regeln und Ritualen, die diesen Sport ausmachen, wird alles erklärt.\Schwingen ist mehr als nur ein Sport, es ist ein kulturelles Ereignis. An jedem Schwingfest, spätestens um 8 Uhr morgens, heisst es: «Manne i d’Hose». Die Schwinger werden kulinarisch verwöhnt, mit einem Frühstück, das bereits ab 5.30 Uhr serviert wird. Die Festbesucher konsumieren enorme Mengen an Getränken – über eine Million Liter gehen über die Theke, dazu kommen 25'000 Flaschen Wein und über 5000 Liter Schnaps. Die Kranzauszeichnungen, die wichtigste Auszeichnung an grösseren Festen, erhalten in der Regel 15 Prozent der teilnehmenden Schwinger. Die prestigeträchtigen Auszeichnungen wie der Kranz werden an die besten Schwinger vergeben, und auch die Regeln zur Verteilung werden detailliert erklärt, insbesondere wenn die Kranzquote nicht vollständig ausgeschöpft wird. Dabei wird die Wichtigkeit der korrekten Ausführung der Schwünge und die Bedeutung der Kampfrichter hervorgehoben. Der Sport verlangt nicht nur körperliche Stärke und Technik, sondern auch taktisches Geschick und diplomatisches Feingefühl.\Besondere Beachtung finden die wichtigsten Ereignisse und Traditionen im Schwingen. Dazu gehören das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF), der Kilchberger Schwinget, der nur alle sechs Jahre stattfindet, und das Unspunnenfest, das älteste noch existierende Alphirtenfest. Die Teilnahme am Kilchberger Schwinget ist exklusiv und erfordert eine persönliche Einladung, was es sportlich mit dem Eidgenössischen gleichsetzt. Auch das Unspunnenfest, das alle sechs Jahre stattfindet, wird als wichtiger Bestandteil der Schwingkultur hervorgehoben. Es wird auch über die einzigartigen Rituale des Sports berichtet, wie die Verpflichtung des Siegers, dem Verlierer das Sägemehl vom Rücken zu putzen, ein Zeichen von Respekt und Fairness. Zudem werden interessante Anekdoten und Hintergrundinformationen geboten, darunter die Geschichte des «Wyberschwinget» und die Auseinandersetzung mit dem Thema «Hooligans» im Schwingen. Abschliessend wird die Rolle von Persönlichkeiten wie Karl Meli und Hakan Yakin im Kontext des Schwingens beleuchtet





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