Schwimmclub Flipper zieht in die neue Sportwelt Buechenwald um

Der Schwimmclub Flipper verlässt das Hallenbad Rosenau und bezieht die moderne Anlage Buechenwald. Mit mehr Bahnen und neuester Technik wird die Schwimmschule weiter professionalisiert.

Der Schwimmclub Flipper steht vor einer bedeutenden Veränderung in seiner Geschichte. Aktuell herrscht im Hallenbad Rosenau noch reges Treiben, da die letzten Kurse vor den Sommerferien absolviert werden.

Besonders an den Nachmittagen unter der Woche sowie am Samstagmorgen ist die Stimmung elektrisierend und die Geräuschkulisse entsprechend hoch, wenn zahlreiche Kinder die Wasserbahnen füllen. Ralph Gmür, der Präsident des Vereins, beobachtet diese Entwicklung mit Freude, auch wenn die Kapazitäten des alten Bades längst ausgeschöpft sind. In den letzten Jahren hat sich die lizenzierte Schwimmschule Gossau in Kooperation mit dem Club zu einer kleinen, professionell geführten Organisation entwickelt, die mittlerweile fast wie ein KMU funktioniert.

Um den immensen administrativen Aufwand zu bewältigen, gibt es eine Geschäftsstelle, die von Nadine Ranzoni in einem Teilzeitpensum geleitet wird. Die Zahlen sprechen für sich: In einem einzigen viermonatigen Zyklus werden im Durchschnitt 330 Kinder ab vier Jahren in verschiedenen Lernstufen von Level 1 bis Level 10 unterrichtet. Wenn man die Erwachsenenkurse und die Aquafit-Stunden dazurechnet, summiert sich dies auf etwa 50 verschiedene Kurse.

Trotz der hohen Nachfrage und gelegentlicher Wartelisten gelingt es dem Team meistens, jedes Kind unterzubringen, wobei dies stark von der Verfügbarkeit des Personals abhängt. Die personelle Situation stellt den Club jedoch vor Herausforderungen. Aktuell sind zehn qualifizierte Schwimmlehrkräfte im Einsatz, ergänzt durch etwa fünf Vertretungen. Dennoch besteht ein spürbarer Bedarf an weiteren zwei bis drei Lehrkräften sowie an qualifizierten Leitern für die Aquafit-Kurse.

Besonders kritisch ist die vakante Stelle der Leitung der Schwimmschule, die als zentrale Ansprechperson für Eltern und Mitarbeiter fungieren sollte. Während der Vorstand weiterhin ehrenamtlich tätig ist, sind alle Kursleitenden fest angestellt, was die Professionalität des Betriebs unterstreicht. Mit dem Ende der Sommerferien endet die Ära im Hallenbad Rosenau. Der Umzug in die neue Sportwelt im Hallenbad Buechenwald ist ein Meilenstein, der mit einer Mischung aus Vorfreude und einer gewissen Wehmut erwartet wird.

Für viele Schwimmer war die Rosenau über Jahre hinweg ein zweites Zuhause, in dem sie teilweise fünfmal pro Woche trainierten. Dennoch ist der Wechsel unumgänglich, da das alte Bad mit seinen vier Bahnen, die zudem mit dem öffentlichen Badebetrieb geteilt werden mussten, schlichtweg zu klein war. Das neue Hallenbad Buechenwald bietet modernste Infrastruktur, die neue Möglichkeiten für den Sportbetrieb eröffnet. Mit einem 25-Meter-Becken und sechs Bahnen wird der Platzmangel behoben.

Ein besonderes Highlight ist die integrierte Zeitmessung für Wettkämpfe, welche in der alten Anlage fehlte und nationale Meisterschaften in Gossau unmöglich machte. Zudem gibt es ein innovatives Multifunktionsbecken mit einem sogenannten Hubboden. Dieser höhenverstellbare Boden ermöglicht es, die Wassertiefe flexibel an die jeweilige Nutzung anzupassen, was insbesondere für die Aquafit-Kurse und Anfänger ein enormer Vorteil ist. Ergänzt wird die Anlage durch einen Theorieraum sowie Materialräume, die gemeinschaftlich genutzt werden.

Der Zeitplan für die Öffnung sieht vor, dass zunächst Schulen, Kursanbieter und der Schwimmclub Flipper Zugang erhalten, um etwaige Kinderkranken des neuen Bads in einem reduzierten Betrieb zu beheben. Die Stadt Gossau unterstützt die Vereine organisatorisch beim Umzug, auch wenn ein exakter Termin für den Club noch nicht feststeht. Für die breite Öffentlichkeit öffnet das Bad voraussichtlich am 21. September seine Tore.

Interessanterweise ist die Schwimmschule erst seit etwa einem Jahrzehnt Teil des Schwimmclubs Flipper; zuvor befand sie sich in privater Hand. Die Beliebtheit der Schule reicht weit über die Stadtgrenzen hinaus, wobei etwa die Hälfte der teilnehmenden Kinder von ausserhalb kommt.

Ob der Umzug in das neue Bad mit einer noch höheren Nachfrage einhergeht, bleibt abzuwarten, doch die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie Sanierungsarbeiten in anderen regionalen Bädern, wie etwa im Hallenbad Blumenwies in St. Gallen, könnten positive Effekte haben. Tatsächlich gibt es bereits erste Anmeldungen für die Kurse im Dezember. Das langfristige Ziel von Ralph Gmür und seinem Team ist es, die Kinder nach Abschluss der zehn Level für den Breitensport oder den ambitionierten Wettkampfsport zu begeistern.

Aktuell zählt der Verein rund 100 Mitglieder. Die Förderung des Nachwuchses ist anspruchsvoll, da regelmässiges Training die Grundvoraussetzung ist, um national konkurrenzfähig zu bleiben. Dennoch kann der Flipper stolz auf seine aktuelle Leistung blicken: Im vergangenen Sommer konnten sechs Schwimmer an den Nachwuchs-Schweizermeisterschaften teilnehmen, was einen neuen Rekord für den Verein darstellt





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