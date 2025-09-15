Schwiizer Sport, Politik und Gesellschaftsnachrichten

Die neuesten Nachrichten aus der Schweiz mit Themen rund um Sport, Politik, Gesellschaft und Kultur.

Die Schweiz er Leichtathletin Ditaji Kambundji hat sensationell bei der Leichtathletik -Weltmeisterschaft in Tokio Gold über 100 Meter Hürden gewonnen. Der 23-jährigen Bernerin gelang dabei ein neuer Schweiz er Rekord. Damit ist sie als erste Schweiz erin Weltmeisterin in der Leichtathletik . In der Stadt Luzern führt man mit einem neuen Tagesschulmodell an drei Schulen ein, das auf klaren Strukturen und einfacher Planung für alle Beteiligten setzt.

Das Bundesamt für Polizei stand unter Verdacht, die Polizeiarbeit wegen politischer Korrektheit zu erschweren. Justizminister Beat Jans dementiert diese Vorwürfe, räumt aber auch Fehler in der Kommunikation ein. Nach dem 1:2 gegen die Young Boys im Zentrum zeigt sich, dass dem FC Luzern Leader wie Aleksandar Stankovic und Ardon Jashari fehlen. Mario Frick widerspricht diesem Vorwurf. Am Samstagabend wurde eine Frau in einem Zürcher Tram von einem Mann angegriffen. Helfer überwältigten den Täter, doch die Polizei rückte nicht aus. Die Betroffene erhebt schwere Vorwürfe – und fühlt sich nun nicht mehr sicher. Im Interview verrät Comedian und Arzt Unteregger, warum er in seiner neuen Show «Fachkräftemangel» auch ETH-Ingenieure mitarbeitetet und warum er in seiner Zeit als praktizierender Arzt beim Pflegepersonal als Streber galt. In der Ukraine führt Russland einen Angriffskrieg seit Ende Februar 2022. Nach einem Attentat auf Charlie Kirk erklärt der Gouverneur von Utah den sozialen Medien den Krieg – und warum er damit bei einigen Republikanern auf Widerstand stößt. Die Abschiedsvorstellung für Michael Haefliger war ein klingendes Portrait seiner Intendanz beim Lucerne Festival. Neben hochkarätiger Musik und Anerkennung gab es auch viel Humor und eine Träne. Medwedew: Unsere Drohnen abzuschiessen bedeutet Krieg mit Russland. Selenski will Nato helfen. Anlässlich des Swiss Travel Day bietet die Schweizerische Ferienregion Biel/Bienne ein Programm für Familien und Besucher an. Die Programmpunkte reichen von geführten Wanderungen bis hin zu Stand-Up-Paddel-Sessions. Am 20. September kommt die Livesendung «SRF bi de Lüt» nach Oberägeri in die Heimat der Moderatorin Fabienne Gyr. Es wird die letzte Ausstrahlung der Sendung sein. So laufen die Vorbereitungen ab. Bis zu drei von zehn Frauen sind nach der Geburt eines Kindes mit einer bleibenden Rektusdiastase konfrontiert. Was können Sie tun, wann lohnt sich eine Operation und wie kann man vorbeugen? Dieser Artikel gibt einen Einblick in das Thema und klärt auf. «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»: Russland-Expertin Anne Applebaum über Putins Expansionspläne. Sie warnte vor Wladimir Putin, lange bevor die Drohnen Europa erreichten: Die Historikerin fordert Europa auf, die Bedrohung für Freiheit und Souveränität endlich ernst zu nehmen – und sagt, was jetzt auf dem Spiel steht.«Familie Hofmann will ein baufälliges Häuschen umnutzen und hat es demontiert. Nun dürfen sie es nicht mehr aufbauen. Der Kanton habe falsch informiert, die Familie eigenmächtig gehandelt, lauten die gegenseitigen Vorwürfe. Der neue General Manager des Mandarin Oriental Palace Luzern erklärt, was er mit dem 5-Sterne-Haus vorhat. Und wie er Einheimische ansprechen will. Wenn die Stadthalle Sursee zum Hexenkessel wird: Die Knock-Out Fight Night zum Nachschauen. Thaibox-Legenden aus Thailand forderten am Samstagabend die besten Schweizer Fighter heraus – mit dabei Stars wie Nabil Asmar sowie Aline Seiberth. Hier können sie den Livestream nachschauen.Max der Uristier, wie der riesige Holz-Muni vom Esaf nach dem Verkauf in die Innerschweiz heisst, ist in seiner neuen Heimat angekommen. In Einzelteile zerlegt wurde der über 180 Tonnen schwere Koloss in den Kanton Uri gebracht. Noch kann der Uristier jedoch nicht aufgebaut werden, da die Baubewilligung noch hängig ist. Am Fest der Jungtambouren und Jungpfeifer spielt der Nachwuchs um die Schweizermeisterschaft. 700 Musizierende treten in Lenzburg an, mittendrin acht Luzerner.Claudia Senn-Marty wird neue Kantonsrätin der Grünliberalen im Kanton Luzern. Sie folgt auf Riccarda Schaller, die ihr Mandat per 21. Oktober niederlegt, um sich stärker auf ihre berufliche Laufbahn zu konzentrieren. Senn-Marty ist Pädagogin und Betriebswirtschafterin





