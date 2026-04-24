Schwerverkehrskontrolle in Winterthur: Kantonspolizei Zürich überprüft Nachtfahrverbot und Ruhezeiten

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Freitag eine Kontrolle des Schwerverkehrs in Winterthur durchgeführt. Im Fokus standen das Nachtfahrverbot und die Einhaltung der Arbeits- und Ruhezeitverordnung. Es wurden zwei Ordnungsbussen ausgestellt.

Die Kantonspolizei Zürich führte in der Nacht vom 23. auf den 24. April 2026 eine umfassende Kontrolle des Schwerverkehr s am Stützpunkt des Verkehrszuges Winterthur durch.

Diese gezielte Aktion diente der Überprüfung der Einhaltung wichtiger Vorschriften, die die Sicherheit im Strassenverkehr gewährleisten und die Arbeitsbedingungen der Berufskraftfahrer schützen sollen. Im Fokus standen dabei insbesondere die Bestimmungen des Nachtfahrverbots sowie die Einhaltung der Arbeits- und Ruhezeitverordnung (ARV). Die Kontrolle umfasste eine sorgfältige Überprüfung von rund einem Dutzend Lastwagen und deren jeweiligen Fahrern. Die Polizistinnen und Polizisten untersuchten die Fahrtenbücher, die Arbeitszeiten und die Ruhezeiten der Fahrer, um sicherzustellen, dass diese den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Zusätzlich wurde die technische Ausstattung der Fahrzeuge, insbesondere die Funktionsfähigkeit der Fahrtschreiber, genau geprüft. Die Fahrtschreiber dienen als Beweismittel zur Dokumentation der gefahrenen Strecken, der Fahrzeiten und der Einhaltung der Ruhezeiten. Eine korrekte Funktion und die ordnungsgemässe Auswertung der Daten sind daher von entscheidender Bedeutung für die Durchsetzung der ARV. Die Ergebnisse der Kontrolle waren insgesamt positiv.

In Bezug auf das Nachtfahrverbot konnten keine Verstösse festgestellt werden, was darauf hindeutet, dass die meisten Transportunternehmen und Fahrer die geltenden Regeln respektieren. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, da Müdigkeit und Übermüdung bei Fahrern zu einem erhöhten Unfallrisiko führen können.

Allerdings wurden im Zusammenhang mit der ARV zwei Verstösse festgestellt, die mit Ordnungsbussen geahndet wurden. Ein Verweis betraf eine unzureichende Einhaltung der Ruhezeiten, während der zweite Verweis eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gemäss den Aufzeichnungen des Fahrtschreibers betraf. Diese Verstösse wurden zwar relativ gering bewertet, dennoch unterstreichen sie die Notwendigkeit regelmässiger Kontrollen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Die Kantonspolizei Zürich betont, dass sie auch in Zukunft solche Kontrollen regelmässig durchführen wird, um die Einhaltung der Vorschriften im Schwerverkehr zu überwachen und Verstösse konsequent zu ahnden. Die Sicherheit im Strassenverkehr hat für die Kantonspolizei höchste Priorität, und die Kontrolle des Schwerverkehrs ist ein wichtiger Bestandteil dieser Bemühungen. Die Kontrolle des Schwerverkehrs ist nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern auch des fairen Wettbewerbs.

Unternehmen, die sich an die gesetzlichen Vorschriften halten, sollten nicht durch Unternehmen benachteiligt werden, die versuchen, durch Verstösse gegen die ARV Kosten zu sparen. Die Einhaltung der ARV ist daher auch ein wichtiger Faktor für einen fairen Wettbewerb in der Transportbranche. Die Kantonspolizei Zürich arbeitet eng mit anderen Behörden und Organisationen zusammen, um die Einhaltung der Vorschriften im Schwerverkehr zu gewährleisten. Dazu gehören beispielsweise die Strassenverkehrsämter, die Zollbehörden und die Arbeitsschutzorganisationen.

Durch diese Zusammenarbeit können die Kontrollen effektiver gestaltet und Verstösse besser aufgedeckt werden. Die Kantonspolizei Zürich weist darauf hin, dass die Verantwortung für die Einhaltung der ARV in erster Linie bei den Transportunternehmen und den Fahrern selbst liegt. Diese müssen sicherstellen, dass sie die geltenden Vorschriften kennen und einhalten. Die Polizei bietet jedoch auch Beratungsleistungen an, um Unternehmen und Fahrer bei der Umsetzung der ARV zu unterstützen.

Die regelmässigen Kontrollen dienen somit nicht nur der Ahndung von Verstössen, sondern auch der Prävention und der Förderung eines sicherheitsbewussten Verhaltens im Schwerverkehr. Die kontinuierliche Überwachung und die konsequente Durchsetzung der Vorschriften sind entscheidend, um die Sicherheit auf unseren Strassen zu gewährleisten und die Arbeitsbedingungen der Berufskraftfahrer zu verbessern





polizeiCH / 🏆 29. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schwerverkehr Kantonspolizei Zürich Winterthur Nachtfahrverbot Arbeitszeitverordnung ARV Kontrolle Ordnungsbusse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zürich: Anlaufstelle Mila erfreut sich großer Beliebtheit bei JugendlichenDie neue Anlaufstelle Mila des Sozialwerks Pfarrer Sieber in Zürich bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen niedrigschwelligen Zugang zu Unterstützung und einem sicheren Ort. Die Einrichtung verzeichnet seit ihrer Eröffnung einen regen Zulauf.

Read more »

Autolenker muss wegen Angriffs auf Velofahrer in Zürich vor GerichtEin Autofahrer hat einen Velofahrer im Jahr 2023 in Zürich gerammt und verletzt. Nun muss er sich vor dem Bezirksgericht Zürich wegen versuchter Tötung verantworten. Es soll nicht der einzige schwere Vorfall gewesen sein.

Read more »

Neue Anlaufstelle für Jugendliche in Zürich erlebt grossen AndrangDas Sozialwerk Pfarrer Sieber hat in Zürich eine neue Jugendanlaufstelle namens Mila eröffnet, die seit ihrer Eröffnung bereits 251 Besuche verzeichnet hat. Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene in prekären Lebenssituationen und bietet einen niederschwelligen Zugang zu Verpflegung, Ruhe und Beratung.

Read more »

Autolenker muss wegen Angriffs auf Velofahrer in Zürich vor GerichtEin Autofahrer hat einen Velofahrer im Jahr 2023 in Zürich gerammt und verletzt. Nun muss er sich vor dem Bezirksgericht Zürich wegen versuchter Tötung verantworten. Es soll nicht der einzige schwere Vorfall gewesen sein.

Read more »

Zürich führt 'Forensic Nurses' dauerhaft ein – Nachfrage übertrifft ErwartungenDer Kanton Zürich führt das Angebot von 'Forensic Nurses' dauerhaft ein, nachdem ein Pilotprojekt eine hohe Nachfrage und verbesserte strafrechtliche Verfolgung von häuslicher Gewalt und Sexualdelikten gezeigt hat. Eine zusätzliche Anlaufstelle für Opfer ohne Spitalbehandlung ist geplant.

Read more »

Winterthur ZH: Zwei leicht Verletzte nach zwei SelbstunfällenBei zwei Selbstunfällen in Winterthur ZH haben sich am Donnerstag beide beteiligten Personen verletzt.

Read more »