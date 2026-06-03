Schweres Unwetter in der Schweiz: Erdrutsche, Überschwemmungen und Zugausfälle

Ein schweres Unwetter mit Starkregen, Hagel und Gewittern hat die Schweiz getroffen. Besonders betroffen sind Tessin und Graubünden. Die Wetterlage bleibt instabil, weitere Niederschläge werden erwartet.

Ein schweres Unwetter hat am Dienstagnachmittag weite Teile der Schweiz heimgesucht. Starke Regenfälle, Gewitter und Hagel sorgten für zahlreiche Schäden und Beeinträchtigungen im öffentlichen Verkehr.

Besonders betroffen waren die Kantone Tessin und Graubünden, aber auch andere Regionen blieben nicht verschont. In der Nacht auf Mittwoch kam es an der Axenstrasse im Bereich Gumpisch zu einem Erdrutsch, der die Strasse vorübergehend unpassierbar machte. Glücklicherweise konnte die Strasse bereits um 08:00 Uhr wieder freigegeben werden. Die Aufräumarbeiten dauerten jedoch an mehreren Orten an.

In Ostermundigen im Kanton Bern wurden Strassen überflutet, und zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden. Auch in Baar blockierte ein umgestürzter Baum die Strasse, während in Bern der Zugverkehr zwischen Bern und Belp vorübergehend eingestellt werden musste. Die Feuerwehren und Rettungsdienste waren im Dauereinsatz, um die Schäden zu beseitigen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Meteorologen von MeteoSchweiz warnen vor weiterhin schlechtem Wetter in den kommenden Tagen.

Am Donnerstag wird in der zweiten Tageshälfte mit ergiebigen Niederschlägen gerechnet. Innerhalb von zwölf Stunden sind örtlich 30 bis 50 Millimeter Regen möglich. Betroffen sind vor allem die Alpennordseite und Teile des Tessins. Auch Gewitter sind in diesen Regionen wahrscheinlich.

Am Samstag könnte es im Tessin erneut zu Gewittern und starken Niederschlägen von bis zu 40 Millimetern kommen. Die Bevölkerung wird gebeten, vorsichtig zu sein und die aktuellen Wetterwarnungen zu verfolgen. Besonders in Hanglagen besteht erhöhte Rutschgefahr, und es kann zu weiteren Erdrutschen kommen. Autofahrer sollten ihre Fahrweise den Bedingungen anpassen und auf mögliche Hindernisse auf den Strassen achten.

Neben den unmittelbaren Schäden durch Überschwemmungen und Erdrutsche sind auch die landwirtschaftlichen Flächen betroffen. Die starken Regenfälle haben Felder überflutet und Ernten gefährdet.

Zudem besteht die Gefahr von Hangrutschen in Weinbergen und Obstanlagen. Die Behörden empfehlen, Kellerräume und tief liegende Gebäude rechtzeitig zu sichern. Auch wenn das Wetter in den nächsten Tagen wechselhaft bleibt, ist für das Wochenende eine leichte Besserung in Sicht. Die Temperaturen werden moderat sein, jedoch ist weiterhin mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Es empfiehlt sich, den Regenschirm griffbereit zu halten und bei Unwettern Schutz zu suchen. Die genauen Entwicklungen bleiben abzuwarten, aber eines ist sicher: Die Schweiz wird in den kommenden Tagen noch einige nasse Überraschungen erleben. Das Unwetter am Dienstag war ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte. Experten weisen darauf hin, dass die Klimaveränderung zu einer Zunahme von Extremwetterereignissen führt.

Die Schweiz ist besonders anfällig für solche Phänomene, da sie eine bergige Topografie hat, die bei starken Regenfällen zu Erdrutschen und Überschwemmungen neigt. Die Behörden haben ihre Warnsysteme verbessert, aber die Eigenverantwortung der Bevölkerung ist ebenso wichtig. Es ist ratsam, Notfallvorräte anzulegen und sich über die lokale Gefahrensituation zu informieren. Die Natur zeigt uns immer wieder, wie verletzlich wir sind, und es ist wichtig, respektvoll mit ihr umzugehen.

Auch wenn das Wetter momentan ungemütlich ist, gibt es keinen Grund zur Panik - vorausgesetzt, man hält sich an die Sicherheitshinweise und bleibt aufmerksam. Die Feuerwehr in Zürich meldete zahlreiche Einsätze wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume. In der Stadt Bern musste der öffentliche Verkehr umgeleitet werden. Die Polizei appellierte an die Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeit zu reduzieren und auf Hindernisse zu achten.

In den Bergen kam es zu lokalen Murgängen, die Wanderwege unpassierbar machten. Das Bundesamt für Umwelt warnt vor steigenden Pegeln an Flüssen und Seen. Besonders an der Aare und am Rhein ist mit Hochwasser zu rechnen. Die Schifffahrt wurde vorübergehend eingestellt.

Die Bevölkerung in Ufernähe wurde aufgefordert, Schutzmassnahmen zu ergreifen. Für die kommenden Tage haben die Meteorologen eine weitere Verschlechterung angekündigt. Eine Kaltfront zieht von Westen heran und bringt kühle Luft und heftige Schauer. Im Jura und in den Voralpen sind sogar 60 Millimeter Niederschlag möglich.

Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 2000 Meter, sodass in höheren Lagen Neuschnee fällt. Dies könnte zu einer zusätzlichen Gefahr durch Sulzschnee und Lawinen führen. Wintersportler sollten die Warnungen der Lawinenwarndienste beachten. Auch im Flachland bleibt es wechselhaft mit vielen Wolken und kurzen Auflockerungen.

Die Temperaturen liegen um die 20 Grad, was für die Jahreszeit relativ kühl ist





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