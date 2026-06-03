Schweres Feuergefecht zwischen USA und Iran nach Waffenruhe

Die USA und der Iran liefern sich das schwerste Feuergefecht seit der Waffenruhe. Iran greift Kuwait und Bahrain an, USA schlagen auf iranische Insel zurück. Beide Seiten warnen vor Eskalation.

Die USA und der Iran haben sich in der vergangenen Nacht eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe am 8. April geliefert. Die iranischen Revolutionsgarden feuerten ballistische Raketen und Drohnen auf die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain ab, während das US-Militär als Vergeltung eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Qeschm in der strategisch wichtigen Strasse von Hormus angriff.

Nach Angaben aus Teheran zielten die iranischen Angriffe auf US-Militärstützpunkte in der Region. Es waren nicht die ersten gegenseitigen Attacken seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe, aber mit jeder neuen Eskalation wächst die Furcht vor einem erneuten Ausbruch offener Kampfhandlungen. Der jüngste Schlagabtausch ereignete sich vor dem Hintergrund stockender Verhandlungen zwischen beiden Ländern, die eigentlich eine dauerhafte Friedensregelung anstreben. Das US-Militär teilte mit, dass alle iranischen Angriffe erfolgreich abgewehrt worden seien.

Mehrere ballistische Raketen und Drohnen seien abgefangen worden, wie das Regionalkommando Centcom auf X bekanntgab. Als Reaktion hätten die US-Streitkräfte Selbstverteidigungsschläge auf Qeschm durchgeführt. Kurz darauf sei eine weitere Welle iranischer Drohnen abgewehrt worden, die Einrichtungen des US-Militärs in Kuwait zum Ziel gehabt hätten. Die Angaben des US-Militärs zu den nächtlichen Ereignissen liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Auslöser für die jüngste Eskalation scheint ein US-Einsatz vom Dienstag gewesen zu sein, bei dem ein unbeladener Öltanker vor der für den iranischen Ölexport wichtigen Insel Charg angegriffen wurde. Der Tanker habe versucht, trotz der US-Blockade einen iranischen Hafen anzulaufen. Nachdem das Schiff Warnungen ignoriert habe, sei es mit einer Rakete ausser Gefecht gesetzt worden. Ein iranischer Militärsprecher bestätigte auf der Plattform X Vergeltungsschläge durch die Revolutionsgarden, der Elitetruppe der Islamischen Republik.

Man habe gewarnt, dass jede Aggression eine entschiedenere Reaktion nach sich ziehen würde, und dies nun umgesetzt. Diese Reaktionen sollten eine Lehre sein. Jede Bedrohung der Sicherheit der Strasse von Hormus werde das US-Militär teuer zu stehen kommen, warnte er. Die Strasse von Hormus ist eine der wichtigsten Wasserstrassen für den globalen Öl- und Gastransport.

Der Iran hatte kurz nach Kriegsbeginn die Kontrolle über die Meerenge übernommen, während die USA eine Seeblockade verhängt haben, um den Iran am Ölexport zu hindern. Kuwait und Bahrain meldeten in der Nacht Angriffe mit Raketen und Drohnen. Das US-Militär dementierte Behauptungen der iranischen Revolutionsgarden, wonach das Hauptquartier der US-Marine in Bahrain sowie ein US-Luftwaffenstützpunkt getroffen worden seien. Alle iranischen Angriffe auf US-Streitkräfte seien gescheitert.

Man bleibe bereit, sich gegen unprovozierte iranische Aggressionen zu verteidigen. US-Präsident Donald Trump äusserte sich ebenfalls zu den Vorfällen und wies Berichte zurück, wonach die Gespräche zwischen den USA und dem Iran eingestellt worden seien. Die Verhandlungen liefen ununterbrochen weiter, schrieb er auf Truth Social. Wohin sie führten, wisse man nie, aber er habe dem Iran gesagt, es sei an der Zeit, auf die eine oder andere Weise einen Deal abzuschliessen.

Zuvor hatten iranische Nachrichtenagenturen berichtet, dass seit Tagen keine Gespräche mehr stattfänden. Die Lage bleibt angespannt, und die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit Sorge





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