In Oberwil prallt ein grauer Mazda beim Verlassen eines Kreisels gegen eine Plakatwand. Die 70-jährige Lenkerin wird verletzt ins Spital gebracht.

Am Samstag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Gemeinde Oberwil im Kanton Basel-Landschaft. Eine siebzigjährige Autofahrerin verlor beim Verlassen eines Kreisels die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der graue Mazda überschlug sich nach dem Aufprall mit einer Plakatwand und landete auf dem Dach. Die Verursachung der Kollision ist derzeit noch nicht bekannt.

Unfallhergang auf der Allschwilerstrasse

Die Polizei Basel-Landschaft gab bekannt, dass die siebzigjährige Lenkerin mit ihrem grauen Mazda auf der Allschwilerstrasse in Richtung Allschwil fuhr. Beim Verlassen eines Kreisels wich das Fahrzeug unerwartet nach rechts aus. Die Fahrerin geriet dabei von der Fahrbahn auf das Trottoir und prallte direkt gegen eine feste Plakatwand. Der Aufprall war so kräftig, dass das Fahrzeug sofort die Kontrolle verlor und sich überschlug. Der Mazda kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Die genauen Umstände, die zum Ausweichen führten, sind nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei noch ungeklärt.

Also read Verkehrsunfall in Winterthur: Zwei Fahrer bei stark überhöhter Geschwindigkeit festgenommen

Verletzungen und medizinische Versorgung

Die siebzigjährige Autofahrerin wurde bei dem schweren Kracher schwer verletzt. Rettungskräfte waren sofort am Ort des Geschehens, um die Insassin aus dem stark beschädigten Fahrzeug zu befreien. Die Frau schaffte es zwar allein, das Wrack zu verlassen, musste jedoch medizinisch versorgt werden. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Lenkerin anschließend in ein Spital. Der Gesundheitszustand der Patientin wurde im Bericht nicht näher spezifiziert, aber die Verletzungen waren offensichtlich schwer genug für einen Krankenhausaufenthalt.

Advertisement

Maßnahmen der Polizei und Verkehrssperre

Die Bergung des umgestürzten Fahrzeugs dauerte einige Zeit. Ein Abschleppunternehmen wurde zur Stelle gerufen, um den beschädigten Mazda sicher zu entfernen. Der Zustand des Personenwagens war derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abtransportiert werden musste. Während der Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die Allschwilerstrasse kurzzeitig für den Individualverkehr. Die Sperrung galt in Richtung Allschwil und betraf den Verkehr in Oberwil. Dies verursachte wahrscheinlich einige Verzögerungen für andere Autofahrer in der betroffenen Zone.

Aktueller Status und ungeklärte Umstände

Die Polizei Basel-Landschaft ermittelt derzeit in diesem Verkehrsunfall. Bisherige Erkenntnisse bestätigen nur, dass die Frau beim Verlassen eines Kreisels von der Straße abkam. Die genaue Ursache für das Ausweichen nach rechts ist noch unbekannt. Es könnte sich um Fahrfehler, technische Mängel oder äußere Einflüsse gehandelt haben. Die Behörden bitten eventuell Zeugen um Mithilfe, falls welche vorhanden sind. Die Allschwilerstrasse ist inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben.