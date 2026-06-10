Schwerer Verkehrsunfall in Hebertshausen: Mindestens 30 Menschen verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall in Hebertshausen im Landkreis Dachau hat am Mittwoch zu mindestens 30 Verletzten geführt. Der Unfall ereignete sich um 12.30 Uhr, als ein Reisebus mit Schulkindern auf einen Linienbus prallte.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hebertshausen im Landkreis Dachau sind am Mittwoch mindestens 30 Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um etwa 12.30 Uhr, als ein Reisebus mit Schulkindern auf einem Linienbus prallte.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Rettungskräfte stehen mit vier Helikoptern, 15 Rettungswagen und acht Notärzten im Einsatz. Ein Kind wird derzeit von den Rettungskräften reanimiert. Die Genauheit der Verletzungen ist noch nicht bekannt.

Der Einsatz von Polizei und Rettungskräften dauert weiter an. Die Schülerinnen und Schüler sind Teil der Schulklasse, die sich auf dem Weg zur Schule befand. Die Schüler haben laut Berichten eine schwere Schulsitzung hinter sich und waren auf dem Weg zur Schule, als der Unfall geschah. Die Eltern der Schüler sind besorgt und haben sich um die Gesundheit ihrer Kinder gesorgt.

Die Rettungskräfte arbeiten an der Stelle des Unfalls, um die Verletzten zu behandeln. Die Polizei und die Rettungskräfte arbeiten zusammen, um die Situation zu klären. Die Unfallursache ist noch unklar und wird von der Polizei untersucht. Die Rettungskräfte arbeiten an der Stelle des Unfalls, um die Verletzten zu behandeln.

Die Polizei und die Rettungskräfte arbeiten zusammen, um die Situation zu klären. Die Unfallursache ist noch unklar und wird von der Polizei untersucht





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Hebertshausen Verkehrsunfall Schwer Verletzt Reisebus Linienbus

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