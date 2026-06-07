Schwerer Verkehrsunfall in Ersigen: 81‑jähriger Fahrer stirbt, zwei weitere verletzt

Ein 81‑jähriger Mann starb am Sonntagmorgen in Ersigen bei einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen; die Lenkerin des Gegenverkehrs sowie ein Kind wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft Emmental‑Oberaargau untersucht den Unfall.

Am Sonntagmorgen kam es in Ersigen im Kanton Bern zu einem schweren Verkehrsunfall , bei dem ein 81‑jähriger Mann sein Leben verlor und zwei weitere Personen verletzt wurden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte ein Autofahrer die Absicht, von der Schürgasse auf die Landstraße abzubiegen. In dem Moment, in dem er die Kurve anfahren wollte, kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das aus Kirchberg kam. Der Fahrer des abbiegenden Wagens, ein 81‑jähriger Mann, wurde bei dem Aufprall schwer verletzt; trotz sofort eingeleiteter erster Hilfe durch mehrere anwesende Passanten verstarb er noch an der Unfallstelle.

Neben dem Verstorbenen befand sich im selben Fahrzeug eine weitere Person, die als Lenkerin des entgegenkommenden Autos identifiziert wurde. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Auch ein Kind, das im Auto mitfuhr, wurde leicht verletzt und erhielt nach einer kurzen medizinischen Erstversorgung ebenfalls ambulante Behandlung. Beide Verletzten wurden mit einer Rettungsambulanz in das regional zuständige Klinikum gebracht, wo sie weiter versorgt werden.

Die kantonalen Behörden, namentlich die Staatsanwaltschaft Emmental‑Oberaargau, haben sofort nach dem Unfall ein umfassendes Ermittlungsverfahren eingeleitet, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, wurden bereits vernommen, und die Polizeibeamten analysieren die Spuren am Unfallort sowie die Fahrzeugdaten, um mögliche Ursachen wie ein zu hohes Fahrtempo, technisches Versagen oder Unaufmerksamkeit zu prüfen. In den kommenden Tagen soll zudem das Unfallprotokoll der örtlichen Verkehrspolizei veröffentlicht werden, um den Bürgerinnen und Bürgern mehr Transparenz zu bieten.

Die Ermittlungen stehen noch am Anfang, doch die Behörden betonen, dass alle relevanten Faktoren, darunter Straßenverhältnisse, Wetterbedingungen und mögliche Ablenkungen des Fahrers, sorgfältig ausgewertet werden. Der tragische Vorfall hat die Gemeinde Ersigen und die umliegenden Gemeinden tief erschüttert. Vertreterinnen des Gemeinderats äußerten ihr Mitgefühl für die hinterbliebene Familie des Verstorbenen und betonten die Wichtigkeit von Verkehrssicherheit, insbesondere in Wohngebieten, in denen häufig Fußgänger und Kinder unterwegs sind.

In der Öffentlichkeit wird nun verstärkt darüber diskutiert, ob zusätzliche Verkehrssicherungsmaßnahmen, wie zum Beispiel eine bessere Beschilderung der Einmündungen oder die Installation von Geschwindigkeitsreduzierenden Bordsteinen, notwendig sind. Die örtliche Rettungsorganisation zeigte sich dankbar für die schnelle Hilfe der Passanten, die sofort Erste‑Hilfe leisteten, und erinnerte daran, wie wichtig es ist, grundlegende Erste‑Hilfe‑Kenntnisse zu besitzen. Bis weitere Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, wird die Straße Schürgasse vorübergehend gesperrt und Umleitungen eingerichtet, um den Verkehrsfluss sicher zu halten und weitere Unfälle zu verhindern





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verkehrsunfall Ersigen Unfalluntersuchung Verletzte Verkehrssicherheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schwerer Unfall mit gestohlenem Motorrad in Domat/Ems: 17-Jähriger verletztEin 17-jähriger Jugendlicher hat sich bei einer wilden Fahrt mit einem gestohlenen Motorrad in Domat/Ems schwer verletzt. Er war ohne Führerschein unterwegs und prallte mit einem parkierten Auto zusammen. Die Polizei ermittelt.

Read more »

Schwerer Mofa-Unfall in Zeihen: 24-Jähriger prallt gegen BaumIn Zeihen erlitt ein 24-jähriger Mofafahrer schwere Verletzungen, als er von der Strasse abkam und gegen einen Baum prallte. Das Mofa brannte vollständig aus.

Read more »

Schwerer Schlag für Kanada: Moïse Bombito verpasst WM 2026Kanadas Abwehr-Boss Moïse Bombito fällt für die Fussball-WM 2026 aus. Ein Beinbruch im Oktober macht eine Teilnahme unmöglich.

Read more »

Jugendlicher E-Bike-Fahrer verletzt sich bei Unfall in St. GallenEin 16-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall in Altstätten im Kanton St. Gallen schwer verletzt worden. Der Jugendliche wurde mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen.

Read more »