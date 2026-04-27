Schwerer Verkehrsunfall in Arlesheim: Tram kollidiert mit Personenwagen

Am 26. April 2026 kam es in Arlesheim zu einem schweren Unfall zwischen einem Tram der Linie 10 und einem Personenwagen. Die 82-jährige Autofahrerin übersah aufgrund der Sonneneinstrahlung die rote Ampel und kollidierte mit dem Tram. Die Fahrerin wurde verletzt, die Tramgäste blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt und prüft mögliche Sicherheitsmassnahmen an der Unfallstelle.

Am Sonntagabend, 26. April 2026, gegen 18.05 Uhr, kam es auf der Kreuzung Birseckstrasse / Baselstrasse in Arlesheim zu einem schweren Verkehrsunfall . Ein Tram der Linie 10 kollidierte mit einem Personenwagen , nachdem die 82-jährige Fahrerin des Autos aufgrund der tiefstehenden Sonne die Ampel nicht korrekt erkennen konnte.

Die Frau beschleunigte ihr Fahrzeug, als sie fälschlicherweise annahm, die Ampel sei grün, und bog auf die Baselstrasse ein. Dabei übersah sie das für sie geltende Rotlicht. Das entgegenkommende Tram, das auf der Linie 10 unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit dem Auto zusammen. Die Fahrerin des Personenwagens erlitt bei dem Unfall Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrgäste im Tram blieben unverletzt. Die Polizei Basel-Landschaft hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die genauen Umstände des Unfalls. Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeistelle zu melden. Die Birseckstrasse war für mehrere Stunden gesperrt, um die Unfallstelle zu sichern und die Bergungsarbeiten durchzuführen.

Die Tramlinie 10 musste während dieser Zeit umgeleitet werden, was zu erheblichen Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr führte. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, bei schwierigen Sichtverhältnissen besondere Vorsicht walten zu lassen und die Verkehrsregeln strikt einzuhalten. Der Unfall wirft erneut die Frage auf, ob an gefährdeten Kreuzungen zusätzliche Sicherheitsmassnahmen wie bessere Beschilderung oder automatische Warnsysteme eingeführt werden sollten. Die Gemeinde Arlesheim hat bereits angekündigt, die Unfallstelle in den kommenden Wochen genauer zu untersuchen und mögliche Verbesserungen zu prüfen.

Betroffene Anwohner und Pendler berichten von häufigen Problemen an dieser Kreuzung, insbesondere bei starker Sonneneinstrahlung. Die Unfallstelle ist bekannt für ihre schwierige Verkehrssituation, da hier mehrere Strassen und Tramlinien zusammentreffen. Die Polizei rät allen Autofahrern, bei der Einfahrt in die Birseckstrasse besonders aufmerksam zu sein und die Ampelsignale genau zu beachten. Auch die Tramfahrer wurden aufgefordert, in diesem Bereich mit erhöhter Aufmerksamkeit zu fahren.

Der Unfall hat gezeigt, dass auch erfahrene Fahrer bei ungünstigen Wetterbedingungen schnell in gefährliche Situationen geraten können. Die Polizei Basel-Landschaft wird in den nächsten Tagen eine detaillierte Unfallanalyse vorlegen, die Aufschluss über die genauen Ursachen und mögliche Schuldfragen geben soll. Bis dahin bleibt die Kreuzung Birseckstrasse / Baselstrasse eine potenzielle Gefahrenstelle, die von allen Verkehrsteilnehmern mit besonderer Vorsicht angefahren werden sollte





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