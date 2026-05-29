Schwerer Verkehrsunfall auf der Thunstrasse in Spiez

Ein Auto und ein Motorrad sind auf der Thunstrasse in Spiez kollidiert. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, der Autofahrer leicht. Beide wurden ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern untersucht den Unfall.

Am Freitagmorgen, den 29. Mai 2026, ereignete sich auf der Thunstrasse in Spiez ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad . Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein Auto von einer Nebenstraße auf Höhe der Hausnummer 26 in die Thunstrasse einbiegen, als es aus noch unbekannten Gründen mit einem Motorrad fahrer kollidierte, der in Richtung Thun unterwegs war.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Auch der Lenker des Autos verletzte sich leicht und wurde ebenfalls ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern hat die Untersuchungen aufgenommen und es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Gegend





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