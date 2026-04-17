Schwerer Verkehrsunfall auf der Bernstrasse in Heimberg fordert Verletzten

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Bernstrasse in Heimberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Leichtmotorfahrzeug mit einem Auto kollidierte. Der Lenker des Leichtmotorfahrzeugs erlitt schwere Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden. Der Verkehr war für eineinhalbstunden eingeschränkt.

Am Donnerstag, dem 16. April 2026, gegen 15.40 Uhr, alarmierte eine Meldung die Kantonspolizei Bern bezüglich eines Verkehrsunfall s auf der Bernstrasse in Heimberg . Nach ersten Informationen befuhr ein Personenwagen die Bernstrasse aus Richtung Kiesen kommend und steuerte auf Heimberg zu. Aus bislang noch ungeklärten Umständen kam es auf dieser Strecke zu einer folgenschweren Kollision.

Das Auto stieß mit dem Heck eines vorausfahrenden Leichtmotorfahrzeugs zusammen. Dieser Aufprall versetzte das Leichtmotorfahrzeug in eine Drehung um die eigene Achse. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen die seitliche Leitplanke und kam nach weiteren Metern zum Stillstand.

Die unmittelbaren Folgen des Unfalls waren gravierend. Der Lenker des Leichtmotorfahrzeugs wurde bei der Kollision schwer verletzt. Glücklicherweise befanden sich weitere Personen am Unfallort, die umgehend Erste Hilfe leisteten, bis die professionellen Rettungskräfte eintrafen. Diese zügige Reaktion der Ersthelfer war entscheidend für die Situation des Verletzten.

Die eintreffenden Einsatzkräfte mussten den Schwerverletzten zunächst aus seinem Fahrzeug bergen, bevor er von einem bereitstehenden Ambulanzteam übernommen und zur weiteren Behandlung in ein Spital transportiert wurde. Der Fahrer des Autos, welches die Kollision verursacht hatte, blieb glücklicherweise unverletzt und benötigte keine medizinische Versorgung.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, und die Polizei wird versuchen, die Ursache für das Zusammentreffen der beiden Fahrzeuge zu ermitteln. Der Verkehr auf der Bernstrasse wurde durch den Unfall und die anschließenden Rettungs- und Bergungsarbeiten erheblich beeinträchtigt.

Für die Dauer von etwa eineinhalb Stunden musste der Verkehr in beide Richtungen wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dies führte zu entsprechenden Rückstaus und Verzögerungen für die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer. Neben den uniformierten Beamten der Kantonspolizei Bern waren ein gut ausgestattetes Ambulanzteam zur Versorgung des Verletzten sowie zwei Abschleppdienste vor Ort, um die beschädigten Fahrzeuge zu entfernen und die Fahrbahn wieder freizugeben.

Die abschließenden Ermittlungen des Unfallhergangs werden durch die zuständigen Behörden durchgeführt, um die volle Klarheit über die Ursachen des Geschehens zu erlangen. Die polizeilichen Untersuchungen konzentrieren sich auf die Rekonstruktion des Unfallablaufs und die Klärung der Schuldfrage.





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Verkehrsunfall Heimberg Kantonspolizei Bern Schwerverletzt Leichtmotorfahrzeug

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