Schwerer Verkehrsunfall auf der Alpenbrücke Thun – Eine Tote und mehrere Verletzte

Ein Frontalzusammenstoß auf der Alpenbrücke in Thun forderte am Sonntag eine Todesopfer und mehrere Verletzte. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang zu klären.

Am Sonntag, den 26. April 2026, ereignete sich gegen 15:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Alpenbrücke in Thun , der ein Todesopfer forderte und mehrere Verletzte hinterliess.

Die Kantonspolizei Bern wurde über den Vorfall informiert und leitete umgehend Ermittlungen ein, um die genauen Unfallursachen und den Hergang zu klären. Nach ersten Erkenntnissen war ein Fahrzeug von Steffisburg in Richtung Thun unterwegs, als es aus bisher unbekannten Gründen auf der Brücke frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Die Wucht des Aufpralls war enorm, und trotz sofortiger Hilfeleistung durch zufällig anwesende Personen konnte das Leben der Beifahrerin des aus Steffisburg kommenden Fahrzeugs nicht mehr gerettet werden.

Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Situation gestaltete sich dramatisch, da auch die Fahrerin des entgegenkommenden Autos schwere Verletzungen erlitt und durch die Einsatzkräfte aus dem Wrack befreit werden musste. Ihr Beifahrer zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten engagierte Bürger Erste Hilfe, um die Verletzten zu stabilisieren und ihnen Beistand zu leisten.

Die verletzten Personen wurden anschließend mit mehreren Ambulanzen in umliegende Krankenhäuser transportiert, wo sie medizinisch versorgt werden. Die Alpenbrücke musste für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde über eine Umleitung geführt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Der Einsatz umfasste ein breites Spektrum an Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern, darunter Ambulanzteams, das Care Team Kanton Bern, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern sowie Einsatzkräfte von Schutz und Rettung Thun und verschiedene Abschleppdienste. Die Koordination der Maßnahmen erfolgte unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, die genauen Umstände zu rekonstruieren, die zu dieser tragischen Kollision geführt haben. Dabei werden unter anderem technische Untersuchungen der beteiligten Fahrzeuge durchgeführt und Zeugenaussagen entgegengenommen.

Die Kantonspolizei Bern bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung des Unfalls beitragen könnten. Es ist wichtig, alle relevanten Informationen zu sammeln, um ein umfassendes Bild des Geschehens zu erhalten und mögliche Verantwortlichkeiten zu klären. Die Alpenbrücke ist eine wichtige Verkehrsader in der Region Thun, und ein solcher Unfall hat erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Die Sperrung der Brücke führte zu langen Staus und Verzögerungen, insbesondere für Pendler und den Güterverkehr.

Die Umleitung konnte die Verkehrsbehinderungen jedoch nicht vollständig beseitigen. Die Einsatzkräfte vor Ort leisteten hervorragende Arbeit, um die Verletzten zu versorgen, die Unfallstelle abzusichern und die Bergungsarbeiten zu koordinieren. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einsatzorganisationen funktionierte reibungslos und trug dazu bei, die Situation schnell und effizient zu bewältigen. Trotz der intensiven Bemühungen der Rettungskräfte konnte das Leben der Beifahrerin des aus Steffisburg kommenden Fahrzeugs nicht mehr gerettet werden.

Ihr Tod ist eine tragische Folge des Unfalls und hinterlässt tiefe Trauer bei ihren Angehörigen und Freunden. Die Kantonspolizei Bern hat ihre Unterstützung für die Hinterbliebenen angeboten und wird sie in dieser schweren Zeit begleiten. Der Unfall erinnert eindrücklich an die Gefahren des Straßenverkehrs und die Bedeutung von Vorsicht und Aufmerksamkeit. Es ist wichtig, sich stets an die Verkehrsregeln zu halten, die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen und Ablenkungen zu vermeiden.

Nur so können Unfälle verhindert und Menschenleben geschützt werden. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um die genauen Ursachen des Unfalls zu ermitteln und mögliche Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. Die Ergebnisse der Ermittlungen werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald sie vorliegen





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