Schwerer Unfall mit gestohlenem Motorrad in Domat/Ems: 17-Jähriger verletzt

Ein 17-jähriger Jugendlicher hat sich bei einer wilden Fahrt mit einem gestohlenen Motorrad in Domat/Ems schwer verletzt. Er war ohne Führerschein unterwegs und prallte mit einem parkierten Auto zusammen. Die Polizei ermittelt.

Ein 17-jähriger Töfffahrer hat sich bei einer Strolchenfahrt mit einem entwendeten Motorrad am Freitagabend in Domat/Ems im Kanton Graubünden schwer verletzt. Der Jugendliche war ohne gültigen Führerschein unterwegs und hatte das vor einem Jugendtreff parkierte Fahrzeug ohne Erlaubnis des Halters entwendet.

Gegen 20 Uhr fuhr er mehrfach auf und ab, verlor dann die Kontrolle, kam von der Strasse ab und prallte gegen ein parkiertes Auto. Er erlitt schwere Verletzungen, wurde vor Ort versorgt und ins Kantonsspital transportiert. Die Kantonspolizei ermittelt zur Unfallursache





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