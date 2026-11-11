Schwerer Unfall Löwenplatz Zürich: 76-Jährige von Lastwagen erfasst

Ein schwerer Verkehrsunfall am Löwenplatz in Zürich hat eine 76-jährige Frau zu schweren Verletzungen geführt. Die Stadtpolizei ermittelt im Auftrag des Forensischen Instituts.

Kurz nach 15 Uhr meldete die Stadtpolizei Zürich einen schweren Verkehrsunfall am zentralen Löwenplatz. Eine 76-jährige Fußgängerin befand sich auf dem Weg zur dortigen Tramhaltestelle, als sie die Straße überquerte. Dabei wurde sie von einem Lastwagen erfasst, der von der Gessnerbrücke kommend in Richtung Hauptbahnhof fuhr.

Schwere Verletzungen und Ermittlungsbeginn

Die ältere Dame erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen, woraufhin sofort medizinische Hilfe geleistet wurde. Der genaue Hergang des Vorfalls ist derzeit noch nicht vollständig geklärt. Die Stadtpolizei Zürich führt daher umfassende Ermittlungen durch, um die Umstände des Unfalls genau zu rekonstruieren.

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Zur Beweissicherung wurden spezialisierte Kräfte hinzugezogen. Der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich sowie Expertinnen und Experten des Forensischen Instituts Zürich sind vor Ort tätig. Sie sichern fotografische, massgebliche und materielle Spuren, um den Unfallhergang wissenschaftlich fundiert analysieren zu können.

Care Team unterstützt Zeugen

Neben der technischen Aufklärung spielt auch die psychologische Betreuung eine wichtige Rolle. Für Personen, die den Unfall beobachtet hatten, wurde ein Care Team aufgeboten. Diese Fachkräfte kümmern sich um das seelische Wohlbefinden der Zeugen, da solche Ereignisse oft belastende emotionale Auswirkungen haben können.

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Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Geduld, bis die genauen Faktenlage feststeht. Bislang liegen keine weiteren Details zum Verhalten der beteiligten Parteien vor. Die Behörden arbeiten daran, die Situation schnellstmöglich aufzuklären und Verantwortungszuschreibungen vorzunehmen.

Gefahrenbereiche bei großen Fahrzeugen

Unfälle mit Lastwagen sind häufig auf tote Winkel zurückzuführen. Ein toter Winkel ist ein Bereich, den der Fahrer nicht direkt oder über seine Spiegel erfassen kann. Trotz verschiedener Spiegel gibt es Bereiche, die aus dem Führerhaus nicht durchgehend einsehbar sind. Fahrer müssen diese Einschränkungen berücksichtigen und durch aufmerksame Beobachtung sowie geeignete Vorsichtsmassnahmen ausgleichen.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass eine Person grundsätzlich sichtbar sein kann, aber in einer komplexen Verkehrssituation trotzdem übersehen wird. Gerade beim Abbiegen müssen Fahrer viele Informationen gleichzeitig verarbeiten. Deshalb genügt ein flüchtiger Blick nicht in jeder Situation. Der vorgesehene Fahrweg und die angrenzenden Bereiche müssen sorgfältig kontrolliert werden.

Sorgfaltspflicht und Sicherheitsregeln

Ein grosser Fahrzeugaufbau oder eingeschränkte Sicht entbinden den Lenker nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Als Fussgänger sollte man vor dem Losgehen prüfen, ob auch Fahrzeuge auf weiteren Spuren anhalten. Bei einem Fussgängerstreifen mit Mittelinsel gilt jede Hälfte als eigenständige Querung. Auf der Insel muss deshalb erneut geprüft werden, ob die nächste Fahrbahnhälfte sicher überquert werden kann.

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Lastwagen beanspruchen während eines Abbiegemanövers eine grössere Fläche als ihre Fahrzeugbreite vermuten lässt. Bei engen Kurven kann zudem ein Ausholen erforderlich sein. Der seitlich entstehende freie Raum ist deshalb kein verlässlicher Hinweis darauf, dass dort ein sicherer Durchgang besteht. Für andere Verkehrsteilnehmer hilft es, die Fahrbewegung grosser Fahrzeuge aufmerksam zu beobachten und Abstand zu deren unmittelbarem Manövrierbereich zu halten.