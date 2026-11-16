Schwerer Unfall in Zürich: Bagger stürzt bei Abbrucharbeiten ein

Ein 55-jähriger Bauarbeiter stürzte am Montag an der Badenerstrasse in Zürich mit einem Bagger in die Tiefe. Die Rettungskräfte belebten den Schwerverletzten wieder.

Ein schwerwiegender Arbeitsunfall hat am Montagvormittag in Zürich für erhebliche Betroffenheit und einen massiven Einsatz der Rettungskräfte gesorgt. Auf der Badenerstrasse im Kreis 9 stürzte ein 55-jähriger Bauarbeiter gemeinsam mit seinem Baufahrzeug mehrere Meter in die Tiefe. Das Unglück ereignete sich in einem mehrstöckigen Gebäude, während dort Abbrucharbeiten durchgeführt wurden. Die Stadtpolizei Zürich bestätigte den Vorfall und erklärte, dass der Mann durch den Einsturz der Maschine unter sich eingeklemmt wurde.

Retter befreien und beleben bewusstlosen Mann

Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich war kurz nach 11 Uhr im Einsatz, um den verunglückten Mann zu bergen. Als die Helfer am Ort des Geschehens eintrafen, lag der 55-Jährige bewusstlos unter dem eingeknickten Bagger. Die Feuerwehrleute gelangten schnell an die Position des Opfers und bargen ihn aus der misslichen Lage. Nach der Befreiung aus den Trümmern war der Zustand des Arbeiters kritisch, doch die anschließende medizinische Versorgung war erfolgreich.

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Sanitäter reanimieren Schwerverletzten vor Ort

Sofort nachdem der Mann von der Feuerwehr geborgen worden war, übernahmen Sanitäter die Versorgung. Es gelang dem Rettungsteam, den bewusstlosen und schwerverletzten Mann vor Ort wiederzubeleben. Diese schnelle und kompetente Intervention durch die Sanitäter war entscheidend für das Überleben des Unglücksopfers. Nach der Stabilisierung auf der Baustelle wurde der Mann sofort in ein Spital verlegt, um dort weiter medizinisch versorgt und untersucht zu werden.

Ermittlungen klären Unfallhergang im Kreis 9

Um die genauen Umstände des Unfalls aufzuklären, haben die Stadtpolizei Zürich und das Forensische Institut Zürich die Ermittlungen aufgenommen. Die Behörden wollen herausfinden, wie es dazu kommen konnte, dass ein Bagger bei den Abbrucharbeiten einstürzte und den Fahrer mitreihte. Die Baustelle wird dabei sorgfältig untersucht, um technische Defekte oder menschliches Versagen als Ursache ausschließen oder bestätigen zu können. Die Ergebnisse der forensischen Untersuchungen werden für die spätere Aufarbeitung der Haftungsfragen von zentraler Bedeutung sein.

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Psychologische Betreuung für Mitstreiter der Baufirma

Neben den physischen Folgen des Unfalls stehen auch die psychischen Auswirkungen im Fokus der Behörden. Ein Care-Team der Rettungsdienste betreut die übrigen Bauarbeiter, die den Vorfall auf der Baustelle miterleben mussten. Der Anblick eines Kollegen, der unter schwerem Gerät eingeklemmt und schwer verletzt wird, kann für Zeugen traumatisch sein. Diese psychologische Erstversorgung ist ein Standardverfahren, um akute Schockzustände zu behandeln und die weitere Arbeitsfähigkeit der Crew zu gewährleisten.

Konkrete Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Der Absturz der Baumaschine an der Badenerstrasse hat natürlich auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr in diesem Teil von Zürich. Da die Polizei und die Feuerwehr den Unfallort absichern und untersuchen müssen, ist die Straße für eine gewisse Zeit nicht vollständig nutzbar. Die genaue Dauer der Sperrung hängt von der Komplexität der Bergungsarbeiten und der Dauer der polizeilichen Untersuchung ab. Anwohner und Pendler sollten mit Sperrungen oder Einschränkungen im Straßenverkehr im Kreis 9 rechnen, bis die Freigabe durch die zuständigen Stellen erfolgt.