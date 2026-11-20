Ein 68-jähriger Fussgänger erlitt am Donnerstagabend in Müllheim TG mittelschwere Verletzungen, nachdem er von einem Auto über den Fussweg gefahren wurde. Der Fahrer blieb unverletzt.

Am Donnerstagabend ereignete sich in der Gemeinde Müllheim im Kanton Thurgau ein Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Mann zu Schaden kam. Der Fussgänger befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem markierten Fussgängerstreifen, als er von einem heranbrausenden Fahrzeug erfasst wurde. Die Umstände des Zusammentreffens führten dazu, dass der Mann nicht unverletzt vom Fleck konnte und medizinische Hilfe benötigte.

Ereignisablauf an der Kreuzlingerstrasse

Der genaue Hergang des Vorfalls lässt sich bis in die Minuten nach 17 Uhr zurückverfolgen. Ein 54-jähriger Autofahrer befand sich mit seinem Fahrzeug auf der Kreuzlingerstrasse. Seine Fahrtrichtung war klar definiert: Er fuhr in Richtung Pfyn. Während dieser Fahrt näherte sich das Fahrzeug dem Bereich, an dem die Schmiedestrasse auf die Hauptstrasse trifft.

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Kurz vor dieser Kreuzung kam es dann zum kritischen Moment. Der 68-Jährige versuchte den Fussgängerstreifen zu überqueren. Das Auto traf den Mann auf diesem Übergang. Der Zusammenstoss war nicht nur ein physischer Aufprall, sondern markiert den Beginn der Verletzungen für den älteren Herrn. Der Autofahrer selbst blieb bei der Kollision leider nicht selbst verschont, da er unverletzt blieb.

Verletzungen und medizinische Versorgung

Folgen des Aufpralls waren für den 68-Jährigen schwerwiegend genug, um ihn handlungsunfähig zu machen. Er erlitt mittelschwere Verletzungen. Diese Einstufung deutet darauf hin, dass keine lebensbedrohlichen Zustandssymptome vorlagen, der Mann aber definitiv pflegebedürftig wurde. Seine körperliche Integrität war nachhaltig durch den Unfall beschädigt worden.

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Aufgrund der erlittenen Traumata wurde eine sofortige Verbringung in ein Krankenhaus notwendig. Die medizinische Betreuung vor Ort reichte nicht aus, um den Zustand des Mannes stabil zu halten oder weiter zu diagnostizieren. Der Transport ins Spital diente dazu, die Verletzungen professionell behandeln zu lassen und mögliche Komplikationen auszuschliessen. Der genaue Aufenthaltsort des Verletzten im Krankenhaus ist der Meldung nicht entnehmbar, der Fakt der Einlieferung steht jedoch fest.

Unfallort und geografische Einordnung

Der Ort des Geschehens liegt spezifisch in Müllheim TG, einer Gemeinde im Kanton Thurgau. Die geografische präzise Lokalisierung ist wichtig für die Nachverfolgung von Verkehrssicherheitsthemen in dieser Region. Die Strasse, auf der sich der Fahrer befand, heisst Kreuzlingerstrasse. Dies ist eine bedeutende Verkehrsader, die auch mit der Richtung Pfyn verknüpft ist.

Die Kreuzung mit der Schmiedestrasse fungierte als der exakte Schauplatz des Unfalls. Es ist hervorzuheben, dass der Fussgängerstreifen hier vorhanden war. Dies impliziert, dass rechtliche Vorrangregeln für den Wandernden galten. Der Unfallort ist somit nicht nur ein geometrischer Punkt, sondern auch ein Ort mit spezifischen Verkehrsregeln, die bei der Unglücksursache eine Rolle spielen könnten.

Reaktionen und Sicherheitsimplikationen

Die Tatsache, dass ein Mensch mitten auf einem geschützten Überweg von einem Auto getroffen wird, wirft Fragen zur Aufmerksamkeit der Lenker auf. Der 54-jährige Fahrer blieb unverletzt, was die Schwere des Aufpralls auf den Fussgänger unterstreicht. Es gab keine Berichte über weitere Beteiligte oder mehrere Fahrzeuge. Der Fokus liegt nun auf der Genesung des Opfers und der offiziellen Abklärung der Unfallursache.

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Für die Bewohner von Müllheim und die Durchreisenden in Richtung Pfyn bleibt ein solcher Vorfall eine schmerzhafte Erinnerung an die Verletzlichkeit im Strassenverkehr. Die Umstände am Donnerstagabend zeigen, dass auch an markierten Stellen höchste Vorsicht geboten ist. Die Behörden werden den Vorfall wahrscheinlich dokumentieren, um die Sicherheit an der Kreuzung Schmiedestrasse zu evaluieren und eventuelle bauliche Massnahmen zu prüfen.