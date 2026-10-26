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Schwerer Unfall in der Eishalle Lerchenfeld: 18-Jähriger prallt gegen Bande

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Schwerer Unfall in der Eishalle Lerchenfeld: 18-Jähriger prallt gegen Bande
Eishockey · Unfall · Eishalle Lerchenfeld
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Während eines U21-Juniorenspieles in St.Gallen rutschte ein 18-jähriger Spieler nach einem Zweikampf über das Eis und prallte gegen die Bande. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Spiel zweier U21-Junioren teams in der Eishalle Lerchenfeld ist am Sonntagabend ein 18-Jähriger schwer verunfallt. Nach einem Zweikampf rutschte er übers Eis und prallte gegen die Bande.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz nach 21.30 Uhr während einer Partie zweier U21-Juniorenmannschaften in der Eishalle Lerchenfeld in St.Gallen. Wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt, gerieten ein 18- und ein 19-jähriger Spieler in einen Zweikampf, bei dem beide zu Fall kamen. Der 18-Jährige rutschte daraufhin über das Eis und prallte gegen die Bande. Danach konnte er sich nicht mehr bewegen.

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Er zog sich schwere Verletzungen zu, deren genaues Ausmass noch unklar ist. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.

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